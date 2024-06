Leclerc et Ferrari éliminés en Q2 : "On a juste été lents"

Après le grand bonheur de la pole puis de la victoire à Monaco, Charles Leclerc a vécu une séance de qualifications pour le moins compliquée du côté de Montréal, avec une élimination dès la Q2, partagée avec Carlos Sainz, au terme d'une séance où les Ferrari ont été à la peine.

Les prémices de ce résultat décevant sont apparues dès les EL3, première séance totalement sèche de l'épreuve, où les SF-24 n'avaient pas affiché un gros rythme et peinaient à trouver de l'adhérence. Quelques heures plus tard, les difficultés se sont donc confirmées et l'exécution de la séance n'a pas aidé. Leclerc s'est d'ailleurs contenu à la radio en évitant de s'emporter sur le sujet, même s'il n'a ensuite pas totalement botté en touche au micro de Canal+.

"On n'était pas rapides, et en plus de ça on n'a pas bien géré, donc les deux mis ensemble, ça fait qu'on ne passe pas en Q3. Pfff, le tour, je pense, au moment où on l'a fait, n'était pas trop, trop mal, mais ce n'était rien de spécial. Je prends du trafic dans le virage 10, d'une McLaren, donc on verra ce qui se passe sur ça, mais bon, on n'était pas assez rapides."

"On a juste été lents… Depuis qu'on est sur le sec, on n'arrive pas à faire marcher les pneus. Ce matin, on se prenait quatre dixièmes, je crois, dans les deux premiers virages et on n'avait juste pas de grip. Donc ce n'est pas qu'il y avait un problème particulier, on n'avait juste pas de grip. [C'est] juste frustrant de passer d'un aussi bon week-end à un week-end aussi mauvais que celui-ci pour l'instant. Mais bon, il reste la course, j'espère qu'on se rattrapera."

En effet, Leclerc aura au moins l'opportunité, ce dimanche, de pouvoir compenser ce manque de rythme du samedi sur un tracé où les dépassements sont possibles et où la météo pourrait venir pimenter la course : "On va essayer de remonter parce que là on est en dehors des points avec les deux voitures. On va essayer de faire le meilleur job possible. Je suis assez confiant qu'on puisse retrouver la perfo demain. En plus de ça, je pense que la météo peut nous jouer des tours, donc il va falloir qu'on soit du bon côté de la stratégie et ramener de gros points demain pour ce qui est un week-end compliqué jusqu'à présent."