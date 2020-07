Leclerc et Vettel notent du mieux pour Ferrari en Hongrie

La Scuderia Ferrari a connu deux Grands Prix compliqués sur le Red Bull Ring. Après une deuxième place tenant du miracle pour Charles Leclerc lors de la première course, le Monégasque a précipité l'abandon des deux SF1000 en lançant une manœuvre optimiste dès le premier tour de la seconde épreuve, le GP de Styrie.

Il a été, dans ces conditions, difficiles de vérifier si le package d'évolutions aéro apporté entre les deux courses autrichiennes avait apporté du mieux en conditions de course. Si Sebastian Vettel estimait avant ce vendredi qu'il n'avait pas "changé la donne", Leclerc juge que les deux premières séances du GP de Hongrie, la seconde ayant été disputée sous la pluie, ont permis d'entrevoir du mieux.

"La matinée s'est mieux déroulée que prévu, pour être honnête", a déclaré le pilote au numéro 16. "Nous ne sommes pas arrivés ici avec beaucoup de nouvelles pièces. En fait, c'est quasiment la même voiture. Mais on dirait qu'elle est meilleure sur ce circuit, c'est une bonne chose."

"Cet après-midi, j'ai eu un peu de mal de mon côté. Nous avons essayé différentes choses et je n'étais pas très heureux de la voiture, et j'avais du mal à être en confiance sous la pluie. Mais nous avons vu des signes positifs ce matin."

Alors que le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, estimait que le manque de vitesse de pointe de la SF1000 sur le rapide circuit de Spielberg avait coûté 0,7 seconde au tour à ses hommes, Leclerc pense que la nature plus lente et sinueuse du Hungaroring joue en faveur de l'écurie italienne.

"Nous avions pas mal de difficultés en Autriche dans tout le premier secteur. Ici, c'est moins problématique. Nous sommes assez rapides dans les virages. Ca ne nous permet pas encore de défier Mercedes, mais nous sommes plus rapides [que la semaine passée], et c'est une bonne chose à voir."

Des propos plutôt corroborés par Vettel, qui a signé le meilleur temps des Essais Libres 2 et se veut plus optimiste qu'attendu. "Je pense que la matinée a été OK, je pense que ça va aller un peu mieux pour nous sur cette piste. Espérons que ça reste comme ça demain."

"Nous ne saurons pas avant les qualifications. Nous avons fait un petit plus de tours que les autres sous la pluie, juste pour essayer de voir, après nos faiblesses de la semaine passée, et pour comprendre un petit peu plus. Il y a encore beaucoup de devoirs à faire. Mais, oui, la journée a semblé meilleure."

