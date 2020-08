Leclerc l'opportuniste sur le podium grâce à "deux tours de folie"

À défaut d'avoir en sa possession une monoplace lui permettant de jouer la gagne à la régulière, Charles Leclerc travaille d'autres qualités en ce début de saison. Et en un mois, le Monégasque a prouvé qu'il savait être opportuniste, malgré une motivation qui pourrait être en berne compte tenu de la crise qui couve chez Ferrari.

Déjà bluffant lors des qualifications de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, avec un quatrième temps qui semblait surestimé pour une SF1000 au niveau de performance insuffisant, Leclerc a réalisé une course très solide ce dimanche à Silverstone. Quatrième quasiment de bout en bout, il a souvent été seul dans cette zone, trop loin du podium mais assez détaché du reste du peloton pour ne pas être inquiété.

Pour grimper sur la boîte, il fallait ensuite compter sur des faits de course et être là pour les saisir. C'est ce qui s'est produit lorsque Valtteri Bottas a perdu sa deuxième place dans l'avant-dernier tour, à la suite d'un problème sur son pneu avant gauche. Leclerc ne s'en cache pas, ce résultat va au-delà des espérances et du potentiel actuel de sa machine. Il n'empêche, le voici avec un deuxième podium en poche en quatre Grands Prix.

"Je bénéficie carrément des deux tours de folie, mais c'est comme ça, ça fait partie de la course", admet-il au micro de Canal+. "De notre côté, on a tout fait parfaitement, on n'avait pas une performance de folie en course, surtout avec l'appui assez agressif qu'on avait choisi pour ce week-end. On n'avait pas beaucoup d'appui aérodynamique donc ce n'était pas bon pour la dégradation des pneus. Et on a quand même réussi à faire un bon résultat. Ça aurait été la quatrième place sans [l'incident pour] Valtteri, mais c'est quand même un très bon résultat. Je très satisfait, avec en plus de ça une très bonne surprise dans les deux derniers tours, donc je suis content."

Les problèmes survenus avec les pneus en fin de course, sur les deux Mercedes ainsi que sur la McLaren de Carlos Sainz, n'ont pas semblé se présenter du côté de la Scuderia durant ce Grand Prix. Néanmoins, Leclerc se montre prudent sur cette question, notamment en vue du week-end prochain, où l'allocation de Pirelli prévoit des gommes plus tendres, toujours à Silverstone.