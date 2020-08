Leclerc : Ferrari dans une "bizarre" situation avec les pneus

La plupart des pilotes ont constaté ce vendredi que le medium et le tendre produisaient des temps au tour similaires, ce qui signifie qu'ils vont essayer de se tenir à l'écart du tendre en Q2, pour se qualifier et de s'élancer sur le medium.

Mais Ferrari a constaté que sa voiture était moins performante sur le medium. Cela signifie que l'équipe pourrait être en difficulté en Q2 si elle ne peut pas résoudre ce problème, les pilotes risquant d'être obligés de se qualifier sur le tendre, qui est le pneu le moins avantageux pour le départ. La confusion est encore accrue par le fait que la voiture a pourtant généralement du mal à tirer le meilleur parti de la gomme tendre.

"C'était un peu plus difficile que vendredi dernier, pour être honnête", a déclaré Leclerc, qui n'était que septième des EL2. "Nous travaillons encore très dur pour essayer de comprendre un peu mieux ces pneus. Il y a eu un grand pas en avant en termes d'adhérence entre le medium et le tendre, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Nous devons donc comprendre pourquoi nous sommes un peu trop lents sur le medium."

"C'est ce qui est un peu bizarre pour nous aujourd'hui, parce que normalement nous avons du mal à utiliser les pneus plus tendres avec notre voiture, mais aujourd'hui c'était un peu différent, et nous avons eu plus de mal à utiliser le pneu medium que les autres, et nous avions un grand écart entre le medium et le tendre."

Leclerc a minimisé l'importance des pressions plus élevées imposées par Pirelli après les défaillances du week-end dernier : "Eh bien, cela n'a pas beaucoup changé, évidemment la pression des pneus a changé pour tout le monde. Maintenant, nous devons comprendre."

"L'équilibre de la voiture est en fait assez bon, c'est juste la performance globale qui n'est pas aussi bonne que je l'aurais espéré sur le medium, ce à quoi, pour être honnête, je n'ai pas de réponse pour l'instant."

"Je pense que le manque de performance sur le medium est le point sur lequel nous devons le plus travailler car cela va être important. Je pense que beaucoup de gars vont essayer de passer en Q2 avec des pneus mediums, et nous devons être compétitifs sur ces pneus pour avoir une chance, donc nous devons faire des efforts."

"Je pense qu'il sera très intéressant de voir demain, après les qualifications, quel sera le composé sur lequel tout le monde pourra prendre le départ, mais ce sera une course intéressante avec beaucoup de stratégies différentes. Nous verrons comment cela va se passer, si nous prenons un pari."