Leclerc : Une fin de course "incroyablement difficile"

Qualifié en deuxième position sur la grille départ du Grand Prix d'Autriche, Charles Leclerc a été inarrêtable ce dimanche. Sur le Red Bull Ring, le pilote Ferrari est rapidement revenu sur Max Verstappen, le poleman, et l'a dépassé après quelques tours. La différence dans la stratégie entre les deux hommes a forcé Leclerc à dépasser Verstappen deux fois de plus, et il y est arrivé sans trop de difficulté.

La course s'est néanmoins emballée dans les derniers kilomètres car Leclerc a rapporté un problème, avec une pédale d'accélérateur qui restait collée. Il a dû rallier l'arrivée dans ces conditions, Verstappen en profitant pour refaire son retard. Le Néerlandais a finalement coupé la ligne une seconde et demi après Leclerc.

"C'était une très bonne course, le rythme était là dès le départ", a commenté le Monégasque avant de monter sur le podium. "Nous avons eu de bonnes batailles avec Max. Et la fin [de course] était incroyablement difficile. J'ai eu ce problème avec l'accélérateur, il se bloquait à 20 ou 30% d'accélération [dans les virages] lents. C'était donc très délicat. Mais nous avons réussi à tenir jusqu'à la fin. Et je suis tellement, tellement heureux."

Quelques instants avant que ce problème ne se déclare, Leclerc a vu la voiture de son coéquipier, Carlos Sainz, se garer au fond de la zone de dégagement du virage 4. Le moteur de l'Espagnol a rendu l'âme de manière spectaculaire, ce qui n'a fait qu'augmenter le niveau de stress de Leclerc.

"Bizarrement, c'était plus ou moins au même moment. Donc, bien sûr, j'avais [son abandon] en tête", a-t-il affirmé. "Je savais que ce n'était pas un problème avec le moteur parce que c'était vraiment la pédale qui était bizarre, […] elle ne revenait pas à zéro. Heureusement, ça a tenu jusqu'à la fin de la course."

Avant ce Grand Prix d'Autriche remporté par Charles Leclerc, il fallait remonter à la course de Melbourne, il y a plus de trois mois, pour entendre l'hymne monégasque retentir au sommet d'un podium F1. Entre-temps, le pilote Ferrari a traversé une période difficile, marquée par les abandons, les incidents et les pénalités, au cours de laquelle il a perdu la tête du championnat vu son rival Max Verstappen s'échapper.

Ce triomphe, sur les terres de Red Bull qui plus est, fait donc un grand bien au pilote Ferrari : "J'avais clairement besoin de cette [victoire]. Les cinq dernières courses ont été incroyablement difficiles pour moi, mais aussi pour l'équipe, évidemment. C'est incroyable de montrer enfin que nous avons du rythme. Nous devons attaquer jusqu'à la fin."