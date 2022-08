Leclerc en fond de grille avec un nouveau moteur à Spa

Encore une fois, Charles Leclerc ne va pas avoir la tâche facile ce week-end, en raison de pénalités moteur. Comme à Montréal, où il était remonté de la 19e à la cinquième place, le pilote Ferrari va devoir s'élancer du fond de grille, car il va être équipé d'une nouvelle unité de puissance, la cinquième en ce qui concerne les principaux éléments. C'est la conséquence logique des défaillances moteur qu'il a subies à Barcelone et à Bakou.

Cependant, tout n'est pas négatif pour Leclerc : Spa-Francorchamps est un circuit où il est plus facile de dépasser que la moyenne, et il devrait donc remonter dans le top 5 sans trop de problèmes. De surcroît, ce changement de groupe propulseur va permettre au Monégasque de bénéficier du nouveau système hybride Ferrari.

En attendant, les espoirs de victoire de la Scuderia au Grand Prix de Belgique reposeront sur Carlos Sainz, qui dispose d'un moteur suffisamment frais pour ne pas devoir en utiliser un nouveau. Reste à savoir quels autres pilotes profiteront de cette piste propice aux pénalités pour accroître leur parc d'unités de puissance, alors que le temple de la vitesse qu'est Monza représentera une autre opportunité évidente dans cette optique.

Ce jeudi, Leclerc déclarait en tout cas conserver ses minces espoirs de titre, malgré les 80 points de déficit qu'il accuse sur le leader Max Verstappen. "La première partie de saison a été pleine de hauts et de bas, chargée en émotions", a-t-il rappelé. "Il y a beaucoup d'accumulation d'émotions, ça conduit à de la fatigue. Donc j'étais content de partir en vacances et j'ai utilisé ces trois semaines du mieux possible avec ma famille et mes amis. C'était tout simplement génial."

"Je pense que l'on va prendre les choses l'une après l'autre, en équipe. Mais il est certain que l'on doit maximiser chaque opportunité qui se présente à nous, et je crois toujours au titre. Bien sûr, ça va être un défi très difficile. Mais j'y croirai jusqu'au bout."