Impuissant face aux McLaren, Leclerc se satisfait d'une autre 4e place

Pour la troisième course de suite, Charles Leclerc termine au pied du podium. Toutefois, si le résultat pouvait sans doute être meilleur à Monza et à Singapour, il estime que sur le tracé de Suzuka il n'était pas possible d'aller chercher le podium face aux McLaren. Il se réjouit même d'avoir finalement devancé les Mercedes malgré un rythme jugé moins compétitif en pneus durs.

"On a maximisé le résultat de la voiture aujourd'hui", a déclaré le Monégasque pour Canal+. "Après c'est sûr qu'il nous en manquait un petit peu, surtout en hard, les Mercedes étaient vraiment plus rapides. Tout de suite, elles sont parties sur un rythme beaucoup plus rapide que nous. Nous on a dû faire gaffe aux pneus, surtout dans les premiers tours."

"Après on s'est battu avec George [Russell] et là j'ai perdu un petit peu les pneus. Et vers la fin on était un peu plus dans le mal que Mercedes. Mais c'est surtout la première partie du relais, avec les hard, où ils sont revenus super forts."

Les deux McLaren étaient hors de portée pour Charles Leclerc (Ferrari).

Même si Leclerc ne finit qu'à sept secondes d'Oscar Piastri, il estime que les McLaren avaient la main et géraient sans doute beaucoup leurs pneus lors des relais : "Oscar, c'était un petit bizarre : il y avait des tours où je me disais qu'on allait peut-être aller les chercher, et après, quand il commençait à accélérer, vers la fin du relais, il partait beaucoup. Ils géraient leur course je pense, et ce n'était pas possible d'aller les chercher dans tous les cas. Si on voit la perfo de Lando [Norris, deuxième] aujourd'hui, ils étaient un step au-dessus de nous."

En dépit de ce bon résultat, Leclerc demeure interloqué par les difficultés de la Ferrari, notamment dans le premier secteur de Suzuka : "Satisfait, on sait que dans des week-ends compliqués il faut maximiser les points. Un week-end comme ça, on l'a maximisé. Après il faut qu'on comprenne pourquoi on était en difficulté pendant tout le week-end dans le secteur 1, parce que c'est vraiment là qu'on perdait énormément."

"Je n'ai pas encore regardé pour la course pour savoir si c'était mieux dans le secteur 1 mais en qualifs, c'est clairement là qu'on en perdait, donc on va se concentrer sur ça pour les prochaines courses, pour essayer de voir ce qui nous manque pour être rapide dans les virages rapides."