Leclerc à plus d'une minute : "On était si lents !"

"Une minute, ça fait vraiment beaucoup." Charles Leclerc est amer après avoir conclu le Grand Prix de Mexico à 69 secondes du vainqueur Max Verstappen sur l'Autodrómo Hermanos Rodríguez. La seule fois que le pilote Ferrari avait été si loin cette saison, c'était à Spa-Francorchamps, mais ce n'était alors pas complètement représentatif du niveau de performance de la Scuderia.

Ici, Leclerc s'est qualifié à huit dixièmes de la pole position et à deux dixièmes de son coéquipier Carlos Sainz en raison d'une défaillance du DRS en Q3 ainsi que de petits pépins moteur. En course, le Monégasque n'a jamais su tenir le rythme des leaders et a laissé filer environ neuf dixièmes de seconde au tour sur Verstappen pour se classer à une décevante sixième place ; Sainz, qui a franchi la ligne d'arrivée une dizaine de secondes plus tôt, n'a pas affiché un rythme bien meilleur.

"Waouh. C'était incroyablement difficile. On était si lents !" s'exclame Leclerc. "Il faut qu'on étudie ça. On n'était nulle part. Avec Carlos, on était largement plus lents que les Mercedes et les Red Bull, et bien plus rapides que le milieu de tableau. On était donc tout seuls, c'était une course très solitaire. On n'aurait pas pu faire grand-chose de plus aujourd'hui, à vrai dire."

"De mon côté, on a eu quelques problèmes hier en qualifications, je pense qu'on aurait pu être plus proches. Mais aujourd'hui, en course, le problème de DRS était réparé. On a changé l'aileron arrière. Et concernant le moteur, on avait encore des problèmes, mais ça n'explique clairement pas l'écart que l'on voit maintenant. Il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on essaie de faire en sorte que lorsqu'on connaît une mauvaise journée, elle ne soit pas aussi mauvaise que celle-ci."

Avant l'arrêt au stand tardif de Russell visant à chausser des pneus tendres pour aller chercher le point du meilleur tour en course, Leclerc était à 40 secondes de la quatrième place occupée par le pilote Mercedes. "En abordant la course, j'ai beau être un optimiste à chaque fois que j'aborde une course, aujourd'hui je savais que ça allait être difficile. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile, cela dit. Ni à être si loin des gars devant." L'optimisme, cependant, demeure bien présent : "Ce devrait être une exception. Espérons qu'à partir de la prochaine course, je serai de retour à la normale."

En attendant, Leclerc a perdu la deuxième place du championnat des pilotes au profit de Sergio Pérez, avec 275 points contre 280, tandis que Ferrari voit Mercedes revenir à 40 longueurs alors qu'il reste deux Grands Prix à disputer – et 103 unités à prendre pour les constructeurs…