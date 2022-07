Leclerc : "Je ne méritais pas d'être en pole"

Dans des conditions humides, Charles Leclerc devra se contenter de la troisième place sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche. Le Monégasque, roi de l'exercice depuis le début de saison avec six pole positions sur les neuf premières manches, a gâché son ultime tentative de Q3, toujours cruciale dans des conditions qui s'améliorent rapidement, par un tête-à-queue.

Au sortir de sa Ferrari, il était donc déçu : "Oui, je le suis, mais je suis heureux pour Carlos [Sainz, auteur de la pole]. Il a fait un excellent travail aujourd'hui. Oui, j'ai fait un tête-à-queue dans le dernier tour, je savais que c'était le tour où je devais tout assembler, et je n'ai pas réussi en tant que pilote. Donc je ne méritais pas d'être en pole. Mais la troisième place est tout de même une bonne position de départ pour la course de demain. Et j'espère qu'en mettant tout en place, nous pourrons revenir."

Et justement, comment espère-t-il laver l'affront lors de la course, qu'il avait failli remporter l'an passé ? "Eh bien, je pense que le rythme est là. Donc si nous avons une course propre, alors tout devrait bien se passer. [Il faut] un bon départ. Et puis, évidemment, la gestion des pneus sera importante aussi. Je pense que la stratégie est un peu partagée entre un et deux arrêts. Il sera donc intéressant de voir qui opte pour l'un ou l'autre, mais j'espère que nous ferons le bon choix et que nous pourrons revenir là où nous voulons être."

À la question de savoir s'il avait confiance dans la stratégie et les pneus en conditions de course, Leclerc de conclure : "Je ne pense pas que ça ait été un problème lors des dernières courses. Évidemment, nous n'avons pas pu le montrer parce que nous avons eu quelques problèmes, mais j'espère que demain sera le bon jour."