Charles Leclerc est arrivé sur la pointe des pieds au sein de la Scuderia Ferrari, mais jour après jour, il a emmené les Rouges au sommet. Le Monégasque a particulièrement impressionné par sa vitesse sur un tour. De fait, sa première saison en rouge a été marquée par sept pole positions, une performance qui le rapproche des légendes qui ont piloté ces dernières années les voitures de Maranello.

Pour comprendre la profondeur de cette première saison de Leclerc chez Ferrari, il suffit de regarder le tableau d'honneur des rouges. Du haut de ses sept pole positions, en fait, le Monégasque n'est devancé que par Niki Lauda, qui, lors de sa première année chez Ferrari, en 1974, avait décroché neuf pole positions (sur 15 Grand Prix). L'Autrichien, cependant, malgré ce record, n'a pas été en mesure de remporter le titre cette saison-là et a terminé avec seulement deux victoires et à la quatrième place du championnat derrière Emerson Fittipaldi (McLaren).

Derrière Charles Leclerc, on retrouve une autre légende de la F1 : Juan Manuel Fangio, qui en 1956, à ses débuts avec les voitures Maranello, obtint six pole positions, mais la saison ne comptait alors que huit Grand Prix. Enfin, pour terminer dans le top 5, René Arnoux en 1983 et Michael Schumacher en 1996 ont tous deux terminé leur première année chez Ferrari avec quatre poles.