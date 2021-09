Leclerc n'attend pas "de gros changements" avec le nouveau moteur

Lire aussi : Ferrari met à jour son moteur, Leclerc pénalisé

Charles, vous changez d'unité de puissance, qu'attendez-vous des nouveaux éléments hybrides ?

Sur le papier, c'est un petit peu mieux, et évidemment quand on a quelque chose d'un peu meilleur, on essaie de l'avoir en piste. Nous nous attendons à ce que ce soit un peu mieux, nous ne nous attendons pas à de gros changements, mais à quelque chose qui va dans la bonne direction.

À quel point sera-t-il difficile de remonter en partant depuis le fond de la grille ?

Nous verrons bien. Pour le moment, les prévisions annoncent de la pluie. Si c'est le cas, ça pourrait donner une course imprévisible, et j'espère que ça jouera en notre faveur. Si c'est sec, je pense qu'en ayant le rythme, c'est un circuit où l'on peut doubler.

Allez-vous faire la danse de la pluie ?

Je ne suis pas très bon danseur, mais oui, peut-être que ce sera mieux avec de la pluie. J'essaierai de danser samedi soir.

Cette année est marquée par les progrès de Ferrari et à Monza vous avez dépassé votre total de points de 2020. Est-ce révélateur de la situation par rapport à l'an dernier ?

Je crois que ça l'est. C'est différent, depuis le premier Grand Prix. J'ai plus confiance en cette voiture, la performance globale a été meilleure. Et nous sommes aussi plus réguliers que l'an dernier. Donc c'est bien de voir ça. Ça montre que nous travaillons dans la bonne direction. La route est encore très longue avant d'atteindre notre objectif, qui est de se battre à nouveau pour le titre. Mais c'est un bon pas en avant par rapport à l'an dernier, et nous devons continuer à travailler dans cette direction.

Monza n'a pas été une bonne course pour Ferrari dans la lutte pour la troisième place du championnat face à McLaren. Pouvez-vous réduire l'écart ici et lors des Grands Prix à venir ?

Ils font une très bonne saison, malheureusement ! Mais c'est bien d'avoir une telle bagarre. Nous avons été très proches tout au long de la saison. À Monza, ils étaient très forts, et nous essaierons de les rattraper désormais. Bien sûr, ils sont très rapides, très réguliers aussi. C'est notre boulot d'essayer de maximiser chaque week-end, et j'espère que nous pourrons être devant eux à la fin du championnat.

Sont-ils plus réguliers que vous ?

Non, je ne crois pas. Globalement, ils ont été plus rapides que nous. Espérons qu'avec cette petite évolution, ça nous aidera à nous rapprocher.

Y a-t-il un circuit où vous avez hâte d'aller et où vous pensez pouvoir être forts ?

Je pense que Mexico pourrait être un de ces circuits. Mais attendons de voir. Nous avons aussi eu de belles surprises en début d'année, donc espérons qu'il y en ait d'autres à venir.

Lorsque vous êtes à la lutte face à Max Verstappen et Lewis Hamilton, tenez-vous compte du fait qu'ils soient en lice pour le titre et qu'ils auront plus à perdre que vous ?

Probablement dans un coin de ma tête. Je sais que si l'on prend un peu plus de risques, ils auront beaucoup plus à perdre, sachant dans quelle bagarre ils sont lancés. Mais je ne me bats pas contre eux si souvent que ça cette année, donc je ne me suis pas beaucoup posé cette question.