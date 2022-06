L'objectif réaliste de Leclerc est la quatrième place à Montréal

Condamné à s'élancer depuis la dernière ligne de la grille de départ à Montréal, depuis la 19e position, Charles Leclerc espère que la chance tournera en sa faveur pour lui permettre de rejoindre les avant-postes au Grand Prix du Canada. Le pilote Ferrari demeure toutefois réaliste et estime que la quatrième place doit constituer le premier objectif à garder en tête, compte tenu de l'excellent rythme de sa monoplace sur le sec vendredi.

Charles Leclerc paie ce week-end le prix des problèmes de fiabilité de la Scuderia, qui a choisi de monter un moteur intégralement neuf moyennant un renvoi en fond de grille, sur un tracé où dépasser est possible. Possible mais peut-être pas si simple…

"Je ne sais pas si ça marchera ou pas", prévient Charles Leclerc. "Hier [vendredi] c'était un peu plus difficile de doubler que ce je pensais initialement, mais globalement je pense que l'on a plutôt un bon rythme avec la voiture. Si l'on joue les choses intelligemment avec la stratégie, que l'on a le champ libre, on peut revenir à la quatrième place, quelque chose comme ça. C'est l'objectif oui, et je donnerai tout."

A priori, les espoirs de victoire de Ferrari reposeront uniquement sur Carlos Sainz, troisième sur la grille de départ derrière le poleman Max Verstappen et Fernando Alonso.

"Si je ne suis pas en mesure de le faire, la seconde personne que je veux voir gagner est Carlos, évidemment", souligne Charles Leclerc. "Ce serait génial pour lui. Il a été compétitif, ce week-end ça va être très serré avec Max. Et espérons qu'avec un Safety Car à la fin et un peu de chance, je pourrai me joindre aussi à cette bagarre. Mais c'est évidemment assez optimiste."

Partir en queue de peloton n'a rien de réjouissant alors que Charles Leclerc reste sur une succession de déceptions, mais ce scénario n'est pas mal vécu car il était attendu.

"Ça rend les choses plus dures pour nous mais c'est inévitable", tranche-t-il, fataliste. "Il y a de la déception mais d'un autre côté, je savais que ça allait arrivait, je m'y attendais. Je ne sais pas s'il y aura d'autres pénalités, mais je pense que c'est globalement le mieux que l'on pouvait faire. Ce n'est pas une bonne situation mais je suppose que l'on a pris la bonne décision en faisant tout sur le même Grand Prix plutôt qu'en prenant plusieurs fois une pénalité de dix places. On essaiera de faire de notre mieux et j'espère que l'on n'aura plus de problèmes de fiabilité, pour nous concentrer sur le fait de rattraper Red Bull au championnat."

Samedi, Charles Leclerc n'a pris part qu'à la Q1 lors de la séance de qualifications sous la pluie, assurant ainsi la 19e place devant Yuki Tsunoda, lui aussi pénalisé. Rouler davantage n'aurait pas eu de sens en raison de sa pénalité et du risque de sortie de piste inutile.

"Sachant comme j'adore les qualifications, ce n'est pas simple au niveau de l'état d'esprit puisque tu sais que tu vas perdre quoi que tu fasses", déplore-t-il. "Car si tu prends des risques et que tu fais une erreur, ça va te coûter cher le lendemain, par exemple avec un départ depuis les stands. Mais je pense que j'ai bien géré. Il était clair pour moi que je ne pouvais pas prendre de risques, c'était juste pour faire quelques tours."