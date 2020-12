Leclerc "pourrait parier" sur une victoire de Russell

Lewis Hamilton ayant été testé positif au nouveau coronavirus, il est bien évidemment dans l'incapacité de participer au Grand Prix de Sakhir ce week-end, et Mercedes a jeté son dévolu sur son protégé George Russell pour le remplacer, malgré le contrat de ce dernier avec Williams.

Lire aussi : Trop grand pour la Mercedes, Russell surmontera la douleur

Impressionnant depuis le début de sa carrière en Formule 1 mais n'ayant pas marqué le moindre point au volant de monoplaces modestes, Russell se retrouve propulsé à l'avant de la grille, et ses pairs s'attendent à le voir briller, bien qu'il n'ait jamais piloté la dominatrice Mercedes W11.

Lorsqu'il lui est demandé ce que peut viser Russell, Charles Leclerc répond : "Pour moi, un podium au moins, mais je peux espérer une victoire. Certes, c'est très optimiste, mais je sais qu'il est très bon. Je sais qu'il est très bon et que je pourrais parier sur une victoire."

"C'est une opportunité fantastique. Je le connais depuis de nombreuses années, nous étions coéquipiers avec Alex [Albon] et George en 2011, en karting. Voilà qu'il a enfin l'opportunité de courir pour un top team. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, si ce sera pour un week-end ou deux, mais en tout cas, je pense qu'il va montrer à quel point il est un bon pilote. Bien sûr, il l'a déjà montré, mais pouvoir se battre plus à l'avant, avec probablement la meilleure voiture, est une super opportunité pour lui, et j'espère qu'il va réussir."

Le son de cloche est similaire du côté de Lando Norris, qui fut le principal rival de Russell pour le titre F2 en 2018. "Je pense que s'il peut faire la pole, il peut gagner", estime le pilote McLaren, qui se méfie toutefois de l'impact qu'aura la piste extérieure du circuit de Bahreïn, très courte. "Je pense que s'il y a un week-end où Mercedes a peut-être un avantage plus faible, c'est probablement celui-ci. Il est donc promu dans l'écurie lors de ce qui est sûrement l'un des week-ends les plus durs de l'année quant à leur avantage sur le reste du peloton. Cela ne va donc pas être facile pour lui."

"Mais je sais à quel point il est un bon pilote. Et je suis certain que tout le monde le sait. Je suis certain que Mercedes aussi, évidemment. Je m'attends donc à de grandes choses. Bien sûr, je serai peut-être un peu jaloux s'il signe un résultat extrêmement bon ou une victoire. Mais je serai juste content pour lui, et je suis impatient de pouvoir me battre avec lui à nouveau, je l'espère."

Related video