Leclerc "pas content" après un "mauvais choix" en Q3

Courues dans des conditions mixtes et changeantes, les qualifications du Grand Prix d'Émilie-Romagne ont accouché d'une Q3 hachée, où le suspense a été balayé par deux drapeaux rouges qui ont empêché les pilotes d'en découdre dans ses derniers instants. Première victime de ce scénario, le second de la séance, Charles Leclerc, qui n'a pas pu bénéficier d'une ultime tentative pour tenter d'aller ravir la pole position à Max Verstappen.

Le Monégasque n'a pas caché sa frustration après une séance où, même s'il peut se réjouir de figurer sur la première ligne dans des conditions piégeuses, il estimait qu'il y avait clairement les moyens de faire mieux. "C'était très délicat. Surtout avec les slicks, il y avait beaucoup de zones humides", a-t-il d'abord expliqué à sa descente de la F1-75.

"Il s'agissait donc de faire des tours et d'attendre le troisième pour tout mettre en place. Mais encore une fois, c'est pourquoi c'est encore plus frustrant pour moi : quand ça compte en Q3, j'ai fait le mauvais choix. Mais c'est la vie, on en tirera des leçons. Et au final, deuxième, ce n'est pas un désastre, [il y a] tout à jouer pour demain et après-demain. Et on va tout donner."

Ce "mauvais choix" évoqué par le leader du championnat est en fait sa décision de couper son effort dans ce qui aurait été son second tour lancé, afin de tout préparer au mieux pour une ultime tentative. Qui n'est finalement jamais venue, après les drapeaux rouges causés par le problème technique de Valtteri Bottas et la sortie de Lando Norris, cette dernière intervenant alors même que la pluie avait de toute façon gagné en intensité.

"Je ne suis pas content", a-t-il plus tard ajouté, un peu plus à froid. "Je pense que nous avions le rythme, nous avons été très forts toute la séance. En Q1 et Q2, il s'agissait d'essayer de tout mettre bout à bout sur un tour pour aller en Q3 et ensuite d'attaquer un peu plus. C'était une séance très délicate dans l'ensemble et en Q3, il s'agissait de tout assembler."

"J'ai fait un tour qui était solide et j'ai décidé d'annuler le deuxième, juste pour préparer les pneus pour les deux derniers parce que la chaleur [dans les gommes] est vraiment quelque chose d'important et je voulais avoir ces deux derniers tours à la fin de la séance, mais ça n'est jamais arrivé à cause du drapeau rouge. C'est comme ça, mais Max a fait un travail incroyable. Il faut lui rendre justice. P2, ce n'est pas mauvais au final, c'est décevant parce que je voulais être en pole mais c'est comme ça."

En attendant le reste du week-end, Leclerc répète son leitmotiv du moment : ne pas en faire trop. "J'aime rêver [d'une victoire à Imola], mais nous devons nous concentrer sur notre travail. Ne pas essayer d'en faire trop – je ne cesse de le dire, mais je pense que c'est très important ce week-end – et continuer à pousser. Mais pour l'instant nous avons le potentiel pour le faire."