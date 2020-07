Charles Leclerc pénalisé sur la grille du GP de Styrie

Samedi noir pour Charles Leclerc en Autriche. Éliminé dès la Q2 des qualifications du Grand Prix de Styrie, disputées sous la pluie, le Monégasque a été sanctionné par les commissaires sportifs. Il faisait l'objet d'une double investigation, l'une pour ne pas être rentré directement au stand lorsque le drapeau rouge a été brandi en Q1, l'autre pour avoir gêné Daniil Kvyat en piste.

C'est cette deuxième infraction qui a été retenue, même si le Russe a lui-même relativisé l'incident : "Il se passait beaucoup de choses. C'était une séance très chargée, donc je pense... C'était juste de la mauvaise visibilité, vraiment." Les commissaires ont toutefois appliqué le barème habituel pour ce cas de figure, infligeant un recul de trois places au pilote Ferrari, qui s'élancera seulement 14e dimanche sur la grille de départ.

"Très honnêtement, on n’est juste pas assez rapide", a déploré Leclerc au micro de Canal+ à l'issue des qualifications. "L’équilibre de la voiture était plutôt bon dans le premier run, après je pense qu’on en a un peu perdu sur le deuxième et ensuite. Mais ça, c’est plutôt de ma faute. Après c’était assez proche avec Seb [Vettel]. C’est dommage. On n’est juste pas assez rapide pour l’instant. Je suis plutôt confiant sur le sec. J’ai pris une option un petit peu plus agressive avec le setup. Je pense que ça aidera pour demain sur le sec, avec un petit peu plus d’avant sur la voiture. On verra comment ça se passe demain."

Concernant l'incident du drapeau rouge, il a été classé sans suite, les preuves de l'impossibilité de rentrer au stand au moment de son déploiement ayant été fournies. Sous enquête pour le même motif, Kimi Räikkönen a lui aussi échappé à une sanction.

Par ailleurs, Sergio Pérez a été convoqué par les commissaires car il était suspecté de ne pas avoir respecté un drapeau jaune. Le pilote Racing Point a été blanchi, les commissaires estimant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait et ne pouvait pas ralentir davantage dans les circonstances en question.