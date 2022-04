Charles Leclerc élu "Pilote du Jour" du GP d'Australie

Charles Leclerc fait la passe de trois auprès des votants en remportant un troisième trophée de Pilote du Jour consécutif après sa victoire au Grand Prix d'Australie 2022 de F1. Le Monégasque a réalisé une course quasi parfaite, n'étant véritablement inquiété par Max Verstappen que lors de la seconde relance sous Safety Car, quand une mauvaise réaccélération a bien failli le placer en position d'être dépassé.

Avant et après cela, il a pu contrôler le course et, une fois le Néerlandais contraint à l'abandon, a mis la concurrence à une vingtaine de secondes avant de s'offrir le meilleur tour sous le drapeau à damier. Il s'est offert le Grand Chelem, en signant pole, victoire, meilleur tour et en menant toutes les boucles.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Charles Leclerc - 19,7%

Sergio Perez - 14,8%

Daniel Ricciardo - 9,4%

George Russell - 9,3%

Alex Albon - 8,2%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2022

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Charles Leclerc Arabie saoudite Charles Leclerc Australie Charles Leclerc

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)