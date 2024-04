Leclerc au pied du podium : "Je ne peux m'en prendre qu'à moi"

Quatrième du Grand Prix du Japon, Charles Leclerc n'a dû abandonner ses espoirs de podium que dans les derniers cours, cédant logiquement face à son coéquipier Carlos Sainz, alors sur une stratégie plus efficace. Le Monégasque, troisième du championnat à l'issue de ce quatrième round, peut toutefois se réjouir d'avoir réussi à faire fructifier une stratégie compliquée à un seul arrêt, après s'être élancé seulement huitième.

Une satisfaction réelle, qui ne masque cependant pas les difficultés qu'il a éprouvées durant le week-end, et particulièrement en qualifications. De quoi l'inciter à redoubler d'efforts. "Si on regarde seulement aujourd'hui, on a fait un excellent job", estime-t-il au micro de Canal+. "Je crois que l'on est l'une des seules voitures à n'avoir fait qu'un arrêt. On a vraiment bien fait avec la gestion des pneus. Il faut que l'on soit satisfait de ça. Après, je suis forcément déçu de partir seulement huitième mais je ne peux m'en prendre qu'à moi et à la qualif d’hier, donc c'est comme ça."

"Je suis très satisfait de la course mais il ne faut pas regarder que la course. Si l'on regarde le week-end dans son ensemble, ça n'a pas été la folie parce qu'hier on s'est qualifié 8e et c’est pour cela qu'aujourd’hui on n'est pas sur le podium. Pour l'équipe c'est la même chose parce qu'on a quand même Carlos [Sainz] à la troisième place mais personnellement, j'aurais préféré faire mieux, mais on bossera pour essayer d'améliorer ça."

Interrogé sur le duel qui n'a finalement pas eu lieu face à Sainz puisqu'il ne pouvait opposer aucune résistance, Leclerc n'a rien à redire, considérant qu'il n'avait aucune possibilité de se battre face à son voisin de garage dans cette situation.

"C'était normal qu'il tente sa chance", tranche-t-il. "Il avait beaucoup plus de performance. On était sur une stratégie complètement différente. Il n'y avait pas grand-chose à faire contre Carlos à ce moment-là de la course."

En dépit d'une petite erreur finalement sans conséquence en milieu de course, Leclerc retient le plaisir de sa remontée mais appuie plus que jamais sur les progrès qu'il entend afficher dès le prochain Grand Prix, en Chine, dans l'exercice du tour rapide.

"On a pu montrer que la performance était bonne, que la gestion des pneus était bonne et maintenant, il faut tout mettre dans l'ordre et espérer retrouver le feeling en qualif parce que ça fait deux courses d'affilée que l'on n'a pas réussi à mettre les pneus dans la bonne température. On va se concentrer pour ne pas que ce soit encore le cas à la prochaine course", conclut-il.

Photos - Dimanche à Suzuka