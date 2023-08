Leclerc premier responsable de la cacophonie dans le stand Ferrari

Cauchemardesque de bout en bout, le week-end de Charles Leclerc à Zandvoort s'est soldé par un abandon au Grand Prix des Pays-Bas. Le Monégasque a mis pied à terre à 30 tours de l'arrivée alors qu'il se débattait aux alentours de la 15e place et après une lutte anecdotique avec le rookie Liam Lawson.

C'est au départ que le pilote Ferrari a tout perdu, quand un contact avec Oscar Piastri a endommagé son aileron avant. Un morceau de celui-ci est passé sous la voiture et a sérieusement endommagé le plancher. La Scuderia a d'abord identifié une perte aérodynamique estimée à 10 points, avant de se rendre compte qu'elle était en fait de 60.

"Il y a eu un contact avec Oscar qui, honnêtement, était juste un petit contact, mais ça a cassé une pièce de la voiture qui était importante", confirme Charles Leclerc au micro de Canal+. "On a continué en espérant qu'il y ait de la pluie, pour faire un choix différent des autres et marquer un point, mais avec 60 points d'aéro en moins, c'était déjà très compliqué..."

Juste après l'incident du départ, au terme d'un premier tour où une averse est venue tout chambouler, Charles Leclerc a plongé dans les stands. La cacophonie a régné autour de lui puisque les pneus intermédiaires qu'il voulait n'étaient pas prêts, mais le Monégasque exclut toute erreur de son écurie, assumant sa responsabilité dans cette décision tardive tout en rappelant qu'elle était la meilleure à prendre.

"Je pense qu'on aurait pu optimiser, on aurait pu être prêts un petit peu avant, mais j'ai donné le message tard", explique-t-il. "Je savais que si on perdait du temps dans les stands, on en gagnerait quand même car la pluie était forte. Mais c'est quelque chose qu'il faudra regarder car on doit être parfait partout."

Sur ce point, le directeur de la Scuderia, Frédéric Vasseur, considère qu'il n'y a "rien à ajouter", et que cette fois-ci, son écurie ne peut pas être ciblée par les critiques malgré l'image qui a pu susciter des moqueries.

"Il nous a fait le call box [alors qu'] il était dans la pitlane, donc c'était difficile d'être prêt", précise le Français, toujours au micro de Canal+. "Malgré tout, je pense que c'était le bon choix, parce qu'on a dû perdre moins de temps dans l'ensemble, et on a gagné des places. Je pense que c'était le bon choix, mais c'est sûr que si on avait été prévenus cinq secondes plus tôt... On a souvent des critiques, même si on est en tête des pitstops, mais ça n'empêche pas de critiquer !"

Leclerc espère des réponses avant Monza

Un week-end à oublier pour Charles Leclerc.

Charles Leclerc entend désormais mettre rapidement derrière lui ce mauvais week-end et vivre des jours meilleurs dès la fin de semaine à Monza, où les tifosi attendent la Scuderia de pied ferme. Désormais sixième du championnat, puisque son coéquipier Carlos Sainz l'a dépassé, il espère surtout avoir des réponses sur le caractère imprévisible de sa monoplace, qu'il a déploré tout au long des trois derniers jours.

"Sur le plan des résultats, il est évident qu'un abandon comme ça n'est pas une bonne chose, mais le week-end a été extrêmement difficile", insiste Charles Leclerc. "Au niveau de l'équilibre et de la maniabilité de la voiture, c'est probablement le week-end le plus difficile de la saison. On doit se pencher là-dessus, car les deux ou trois derniers Grands prix étaient meilleurs de ce côté-là, et pour je ne sais quelle raison, ce n'était pas le cas ce week-end. [...] La maniabilité a été le plus gros problème ce week-end, et on doit analyser ça, en espérant avoir un meilleur équilibre à Monza."