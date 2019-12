Leclerc ne s'attendait pas à une telle année chez Ferrari

Après une première saison prometteuse chez Sauber, Charles Leclerc a été promu chez Ferrari dès 2019. Le Monégasque, confronté au sein de la Scuderia au quadruple Champion du monde Sebastian Vettel, a vite montré un très bon niveau de performance lui permettant de rivaliser et de battre l'Allemand au championnat pilotes, tout en signant sept pole positions, plus que n'importe quel autre pilote cette année, et en remportant ses deux premiers GP, en Belgique et en Italie.

"Je suis heureux", a simplement déclaré Leclerc quand Motorsport.com lui a demandé de revenir sur sa saison 2019. "Au début de l'année, si vous m'aviez dit que j'aurais sept poles et dix podiums, je n'y aurais pas cru. Donc c'est clairement meilleur que ce que j'attendais. Rétrospectivement, cependant, il y a pas mal d'erreurs, donc les objectifs sont désormais de les comprendre et de ne pas les commettre à nouveau. Mais je suis satisfait de cette première saison."

Leclerc a eu quelques opportunités de remporter son premier succès avant la trêve estivale, avec notamment le GP de Bahreïn où il menait avant de connaître un problème technique, le GP d'Azerbaïdjan où il s'est accidenté en qualifications, le GP d'Autriche où il a été dépassé de façon musclée par Max Verstappen dans les derniers tours ou encore le GP d'Allemagne où la pole semblait à portée avant de nouveaux soucis de fiabilité.

Après ses succès de Spa et Monza, la stratégie Ferrari l'a empêché d'enchaîner sur une troisième victoire à Singapour où Vettel s'est imposé. En Russie, c'est justement l'abandon de l'Allemand qui a provoqué la Virtual Safety Car qui a coûté la tête de course à Leclerc. Après sa dernière pole, au Mexique, le #16 a terminé l'épreuve en quatrième place. "Ça n'a pas été une saison facile", reconnaissait-il. "Durant la première partie de saison, j'ai eu du mal, mais je pense que nous avons bien travaillé et que ça a payé en seconde partie d'année avec deux victoires incroyables."

"Évidemment, Monza est quelque chose qui est allé au-delà de mes rêves. Être sur la première marche de ce podium, avec des milliers de fans de Ferrari, était absolument fou. Ces expériences, je ne les oublierai jamais. Cette première année non plus. Et puis, de nouveau, j'ai encore beaucoup de travail à faire pour améliorer. Mais je vais garder la tête baissée et progresser."