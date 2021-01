Leclerc a fait ses premiers tours de piste F1 de 2021

La Scuderia est en action tout au long de la semaine sur sa piste de Fiorano avec une grande partie de ses pilotes. Lundi, ce sont les jeunes loups Marcus Armstrong, Robert Shwartzman et Giuliano Alesi – cadeau d'adieu pour ce dernier – qui étaient au volant ; hier, Charles Leclerc a pris le relais toute la journée et a parcouru plus de 100 tours dans le cockpit de la Ferrari SF71H.

"Remonter dans la voiture aujourd'hui était super, voire génial !" s'est exclamé Leclerc. "Revoir mes mécaniciens, mettre ma combinaison, faire mon échauffement, mettre mon casque et enfin sauter dans la voiture et appuyer sur le bouton pour démarrer… le son d'un moteur Ferrari est toujours magique."

"Cette journée a été simplement parfaite, et nous avons fait tout le travail que nous avions prévu de faire. J'ai vraiment pris du plaisir ! Maintenant, je passe le relais à Carlos et je lui souhaite bonne chance pour demain."

C'est effectivement Carlos Sainz qui est en piste aujourd'hui et demain matin, pour ce qui est probablement le roulage le plus important de la semaine pour Ferrari. L'Espagnol, qui débarque à Maranello en provenance de McLaren, n'aura qu'une journée et demie d'essais hivernaux avant le Grand Prix de Bahreïn. Il profite donc de ces tests pour s'acclimater au sein de sa nouvelle écurie.

Titularisé chez Haas pour 2021, Mick Schumacher prendra ensuite le volant jeudi après-midi et vendredi matin, suivi par son dauphin au championnat 2020 de Formule 2, Callum Ilott. Le pilote essayeur Ferrari conclura effectivement la semaine d'essais vendredi après-midi.