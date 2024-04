Leclerc en quête de réponses : "Ce n'est jamais bon signe"

Depuis le coup d'envoi du week-end du Grand Prix du Japon, Charles Leclerc est en difficulté avec sa voiture. Une nouvelle preuve a été donnée ce samedi, au moment des qualifications, avec une décevante huitième place négociée en Q3. Le Monégasque accuse ainsi près de six dixièmes de retard sur le poleman Max Verstappen et un sur son coéquipier Carlos Sainz, qui s'est qualifié au quatrième rang.

Comme l'a expliqué Leclerc, il manque d'adhérence sur la piste. Le problème, c'est qu'il n'en connaît pas les raisons... "Je ne trouve pas le grip. Toute la qualif, même le tour en Q1, je finis le tour, je me dis que ce n'est pas trop mal mais en fait, je suis à une seconde. Honnêtement, sur cette qualif, je n'ai pas trop de réponses, ce qui n'est jamais bon signe", a-t-il déploré au micro de Canal+.

"Pour garder le côté positif, on avait une très bonne performance en rythme de course mais là en qualif, malheureusement, on a pris plus que ce que l'on pensait. De mon côté, ce n'est même pas une question de feeling. Le feeling était là mais le temps n'était pas là du tout. Il faut que l'on regarde si c'est avec la préparation des pneus, on sait que c'est super sensible de ce point de vue là mais bon, même sur ça, j'ai essayé plusieurs trucs de différents sur la qualif et ça ne fonctionne pas."

Leclerc peut toutefois trouver du réconfort avec le rythme de course de sa Ferrari, qu'il juge meilleur. Mais compte tenu des caractéristiques du circuit de Suzuka, sur lequel il est difficile de dépasser, le pilote n'est pas en grande confiance pour la course de dimanche.

"En [rythme de] course, ça n'a pas été un problème ce week-end. À chaque fois que l'on avait plus d'essence, on a été tout de suite plus rapide. Après, en partant derrière sur un circuit comme celui-ci, ça ne va pas être facile de remonter", a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, c'était important de bien faire, c'est une piste où il est difficile de doubler. On va regarder tout ça parce qu'il ne faut pas que ça continue. C’est positif sur les pistes où l’on peut doubler mais sur les pistes comme Suzuka où il est difficile de dépasser [et] où la dégradation est importante, donc quand on est derrière une voiture, on souffre quand même pas mal."