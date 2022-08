Leclerc : "Red Bull a trouvé quelque chose d'assez impressionnant"

Touché par une lourde pénalité moteur à Spa-Francorchamps, Charles Leclerc savait qu'il ne se battrait pas pour la pole position en qualifications. Le pilote Ferrari avait pour unique objectif en Q3 de se positionner le plus haut possible parmi les pilotes pénalisés sur la grille, et d'essayer de devancer Max Verstappen, lui aussi sanctionné. Le leader du championnat était toutefois intouchable sur un tour. C'est donc à ses côtés, mais depuis la 16e place, que s'élancera le Monégasque cet après-midi pour le Grand Prix de Belgique.

Malgré un enjeu atténué, Ferrari a commis une erreur en Q3 samedi lors de l'unique tentative de Charles Leclerc. Ce dernier a été équipé d'un train de pneus tendres usés, ce qui n'était initialement pas prévu. Dans une saison où la Scuderia a déjà accumulé un certain nombre de fautes, l'incident n'est pas passé inaperçu, mais le principal intéressé a tenu à le relativiser.

Assurant ne ressentir aucune frustration sur le sujet, il a apporté des précisions : "Je pense qu'il y a eu un malentendu, ce n'était pas un drame. Mais évidemment, je l'ai mentionné [à la radio] parce que j'étais un peu surpris. Mais oui, ça ne change rien de toute manière pour le reste du week-end."

Il y a en effet plus inquiétant pour Ferrari, malgré la pole position dont a hérité Carlos Sainz. Le rythme affiché par Red Bull, avec plus d'une demi-seconde d'avance, a de quoi effrayer pour la course. Un niveau de performance "extrêmement fort" et que Charles Leclerc décrit comme "une surprise, car on s'attendait à réduire un peu l'écart en qualifications".

"Ils ont trouvé quelque chose d'assez impressionnant ce week-end", ajoute-t-il. "C'est un gros écart, donc j'espère que ça changera à Zandvoort. Mais avant ça, il y a une course [dimanche], et on semble un peu plus compétitifs [sur les longs relais]. On verra comment ça va se passer."

Relégué à la 15e place sur la grille de départ, Max Verstappen a déjà annoncé la couleur en confiant que ne pas terminer sur le podium serait une déception. Pour son adversaire chez Ferrari, le sentiment est finalement le même.

"Je serai aussi déçu si je ne monte pas sur le podium, mais sachant qu'il est avec moi, s'il a le rythme qu'il avait [samedi], alors ça va être très difficile pour moi de revenir sur le podium", prévient Charles Leclerc. "Mais on ne sait jamais. Un bon premier relais, une course propre, et je suis sûr que l'on sera de retour aux avant-postes."