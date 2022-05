Leclerc "réfléchira à deux fois" avant de piloter des anciennes F1

Être pilote de F1 a ses avantages, l'un d'entre eux est de pouvoir prendre le volant de voitures d'exception en dehors du cadre des Grands Prix. Charles Leclerc a notamment été gâté il y a peu en se glissant dans le cockpit de la Ferrari 312T4 ex-Gilles Villeneuve à Fiorano, pour commémorer le 40e anniversaire de la disparition du pilote canadien, et de la Ferrari 312B3 ayant emmené Niki Lauda vers sa première victoire en catégorie reine lors du Grand Prix de Monaco Historique.

Néanmoins, la sortie dans la B3 s'est mal finie : trahi par ses freins, Leclerc a perdu le contrôle de la voiture et a heurté les barrières. L'accident s'est produit à La Rascasse, l'un des virages les plus lents du circuit, ainsi seuls la F1 et l'égo du Monégasque ont été abîmés.

S'il s'était produit dans une autre partie du circuit, l'accident aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves pour Leclerc, qui occupe aujourd'hui la tête du classement général. Le pilote Ferrari a expliqué qu'il était toujours honoré de piloter d'anciennes voitures mais qu'en raison de sa position au championnat, il y réfléchira à deux fois avant de saisir de nouveau une telle opportunité.

"Pour être honnête, avant [l'accident], je crois que toutes les vérifications qui devaient être faites ont été faites", a-t-il expliqué en en conférence de presse à Barcelone, théâtre du Grand Prix d'Espagne de F1 ce week-end. "Il y a bien sûr eu un shakedown de la voiture le jeudi et la défaillance qui s'est produite est liée à une vis sur les plaquettes de frein, c'était impossible de le savoir."

"[Étant donné que] je me bats comme ça pour le championnat, je réfléchirai à deux fois avant de le refaire à l'avenir. Mais ça fait aussi partie de notre travail et parfois nous devons rouler dans ces voitures. C'est toujours un honneur pour moi et je suis toujours très heureux de piloter ces voitures, c'est toujours un plaisir aussi. Mais il faut toujours trouver un équilibre quand on se bat pour le championnat, ou simplement de manière générale, parce que c'est pour la sécurité. Je me suis beaucoup amusé et l'accident était simplement malheureux. Je n'ai pas eu de chance."

La Ferrari 312B3 après l'accident

Leclerc pèsera donc Ie pour et le contre à l'avenir, ce que fait déjà Carlos Sainz, son coéquipier. Interrogé par Motorsport.com sur son envie d'imiter Leclerc et de tester lui aussi une ancienne Ferrari, le pilote espagnol a fait part de son indécision en raison des risques encourus.

"J'ai eu la chance [de rouler dans d'anciennes voitures] dans le passé, ça nous permet de voir ce qu'était [la F1] il y a très longtemps", a-t-il indiqué. "Mais je suis partagé sur la question. Pourquoi prendrait-on des risques ? Vous êtes en pleine opportunité de gagner le championnat avec Ferrari, pourquoi risquerez-vous d'être dans une situation comme celle qui est arrivée [à Leclerc] ? En même temps, quand allez-vous avoir l'opportunité de piloter ces voitures ? Chaque fois que je saute dans une ancienne F1, je pense à ça."

Sainz a notamment expliqué que son instinct de pilote l'obligeait à attaquer constamment, qu'importe la machine et la nature de la sortie en piste : "Si je saute dans une voiture, je vais attaquer. Je ne sais pas comment sauter dans une voiture, mettre le coude à la portière et rouler [lentement], je n'ai aucune idée de comment faire ça. Je ne peux que sauter [dans la voiture], la jauger et ressentir ce qu'elle ressent. À chaque fois que [je prends la piste], je vais attaquer. Ces choses peuvent arriver, ce qui vous laisse avec d'autres questions. Donc je ne sais pas quoi répondre."

