Leclerc se réjouit d'une pole sur un circuit qui ne lui "convient pas"

Ce samedi matin, sur le circuit de Melbourne, Charles Leclerc a eu le dernier mot face aux Red Bull et a signé la pole position du Grand Prix d'Australie. Une très bonne performance pour le pilote Ferrari après trois séances d'essais libres qu'il a jugées "brouillonnes", en dépit d'un meilleur temps en EL2. Si l'on se fie à ses propos, le Monégasque n'est pas le plus à l'aise dans l'Albert Park de Melbourne. Une pole position sur ce circuit est donc plus que bienvenue.

"C'était bien, encore plus parce que c'est un circuit où j'ai toujours eu des difficultés par le passé", a-t-il expliqué, lui qui s'était qualifié derrière ses coéquipiers lors de ses deux autres participations au GP d'Australie, en 2018 et 2019. "Je ne sais pas [pourquoi], peut-être qu'il ne me convient pas. Nous avons vraiment travaillé dur ce week-end. Les trois séances d'essais libres ont été un peu brouillonnes de mon côté. J'ai réussi à faire quelques bons tours mais rien bout à bout. J'ai pu faire ça en Q3 donc c'est super. Je suis très heureux de partir en pole."

Avec un duel gagné et un duel perdu face à Max Verstappen cette année, Leclerc est confiant quant à ses chances de victoire en Australie. Le Monégasque verra son adversaire néerlandais à ses côtés sur la première ligne de la grille de départ et espère rester devant lui au prix d'un bon envol. Conserver les commandes de la course ne sera pas chose aisée toutefois car, comme l'a précisé Leclerc, le rythme de la RB18 sur les longs relais est loin d'être mauvais.

"La voiture est agréable à piloter mais les Red Bull ont été très rapides en EL2, pendant les longs relais avec le plein d'essence", a ajouté le pilote Ferrari. "Mais, pour être honnête, nous avons encore été surpris par notre rythme en qualifications donc tout est possible pour [dimanche]. Nous devons simplement prendre un bon départ. Ensuite, j'espère que nous pourrons garder cette première place."