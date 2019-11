Leclerc prendra moins de risques au départ à Mexico

Deux semaines après une incartade qui lui a coûté très cher à Suzuka, Charles Leclerc s'est promis de se montrer plus prudent ce week-end, au départ du Grand Prix du Mexique. Au Japon, le pilote Ferrari avait perdu le contrôle de sa monoplace dans le premier enchaînement de virages, provoquant un accrochage avec Max Verstappen qui avait ruiné la course des deux hommes. Pénalisé, le Monégasque avait été tancé par son concurrent après la course, écopant également d'une sanction pour être resté trop longtemps en piste avec une auto qui laissait s'échapper des débris.

"Dans le premier virage, c'était probablement inutile de prendre autant de risques", admet Leclerc. "J'ai perdu beaucoup de points et c'est dommage, ce n'était probablement pas nécessaire. C'est l'une de ces situations où ça arrive parfois, j'ai juste fait une erreur. Comme je l'ai dit, je vais apprendre de ça, sans doute en étant un peu plus prudent au départ du prochain Grand Prix."

Prudent dans sa première réaction à l'arrivée du Grand Prix du Japon, Charles Leclerc a rapidement compris qu'il était en tort lorsqu'il a revu les images. Avant même de se rendre chez les commissaires, il s'attendait donc à être sanctionné. "Ca aurait été une erreur de ne pas prendre de pénalité pour ça", souligne-t-il d'ailleurs.

Cet épisode est venu s'ajouter à d'autres survenus au fil de la saison entre Leclerc et Verstappen, qui se sont plusieurs fois retrouvés dans des luttes à couteaux tirés sur la piste. En dépit des propos acerbes du pilote Red Bull à chaud, tous les deux ont déjà soldé l'affaire et son passés à autre chose sans épiloguer. "Nous avons eu une petite discussion avant d'entrer dans la salle des commissaires [à Suzuka]", précise Leclerc. "Il savait que j'avais fait une erreur et que ça arrive. Ce n'était pas bien si grave."