Leclerc et Sainz donnent de la voix pour le film Buzz l'Éclair

C'est en 1995 que le monde a fait connaissance avec Buzz l'Éclair, star du premier film de la saga Toy Story. Vingt-sept ans plus tard, un nouveau film d'animation de Disney et Pixar va être entièrement consacré au ranger de l'espace : sobrement intitulé Buzz l'Éclair, le film, qui sortira en salles le mois prochain, reviendra sur l'histoire du "vrai" Buzz qui a inspiré les créateurs du jouet.

Et il y aura même un peu de F1 dans ce film ! En effet, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont prêté leur voix pour le doublage des versions italienne et espagnole, respectivement, en incarnant le même personnage. Pour l'heure, l'identité du personnage interprété par les deux pilotes Ferrari est gardé secret.

"C'était mon premier caméo en tant que doubleur", a expliqué Leclerc, qui s'est rendu avec son coéquipier aux studios de Pixar. "C'était une expérience complètement différente de ce que j'ai fait dans le passé. C'était un peu étrange et beaucoup plus dur que ce que je pensais. C'était une super expérience et j'ai hâte de voir le résultat final."

Leclerc et Sainz ne sont pas les premiers pilotes de F1 à doubler un film d'animation. Quelques années auparavant, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ou encore Fernando Alonso avaient tous donné de la voix pour les films de la saga Cars.

La date de sortie de Buzz l'Éclair, cinquième film de l'univers de Toy Story et préquelle des quatre autres épisodes de la saga, est programmée pour le 22 juin 2022.

Charles Leclerc, doubleur d'un jour