Leclerc, un mélange de Schumacher et Räikkönen ?

Beaucoup de choses ont déjà été dites sur Charles Leclerc, star montante de la F1 et désormais considéré par Ferrari comme sa plus belle carte à jouer pour l'avenir. Pour sa première saison en rouge l'an passé, le Monégasque a impressionné, décroché ses deux premières victoires en Grand Prix et mis son illustre coéquipier Sebastian Vettel en grande difficulté. Le tout après une seule saison d'expérience dans la discipline, passée chez Sauber. Une écurie où il a marqué les esprits, comme en témoigne Beat Zehnder. Aujourd'hui team manager de la structure qui opère sous le nom Alfa Romeo, il est un fidèle du navire basé à Hinwil et a vu passer les meilleurs…

"C'était une très bonne saison, c'était très intéressant de travailler à nouveau avec un jeune pilote", confie-t-il à Motorsport.com en revenant sur le cru 2018. "Nous l'avions fait par le passé, mais c'était la première fois depuis longtemps que nous avions un nouveau venu, un pilote très particulier avec une attitude très particulière. Je n'avais jamais vu un pilote comme Charles auparavant, et c'était gratifiant pour tout le travail que nous avions fourni, toutes les périodes difficiles, que de travailler à nouveau avec un jeune. J'ai toujours dit qu'à mes yeux, pour la vitesse il est comme Kimi Räikkönen, et pour son attitude de travail il est probablement comme Michael [Schumacher]. Donnez-lui une bonne voiture et il sera Champion du monde, sans aucun doute."

Beat Zehnder a connu l'ascension de Kimi Räikkönen puisque le Finlandais s'est révélé dès sa première saison chez Sauber en 2001. Quant à Michael Schumacher, il l'a côtoyé lorsque Sauber roulait en Endurance à la fin des années 80. Il n'est toutefois pas le seul à avoir rapidement pris la mesure du talent à part de Charles Leclerc. Coéquipier du futur pilote Ferrari en 2018, Marcus Ericsson a également dressé ce constat.

"Je peux dire tout de suite que ce type est spécial, c'est un talent particulier", assure le pilote suédois, lui aussi interrogé par Motorsport.com. "Lorsque je l'ai vu rejoindre Ferrari et se mesurer à Vettel, je savais qu'il serait super compétitif, mais peut-être pas qu'il serait aussi bon qu'il l'a été dès sa première année. Je peux dire que c'est un pilote et un talent très, très spécial. Il m'a vraiment aidé à montrer quel type de pilote je suis. Je pense particulièrement à la manière dont il a piloté l'année dernière Ferrari, dans un sens ça m'a aussi aidé."

Propos recueillis par Luke Smith