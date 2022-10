Leclerc veut "se servir des derniers GP" pour améliorer la stratégie

Au Grand Prix de Singapour, comme à Monza il y a trois semaines, Ferrari n'a pas su transformer la pole position en victoire. Mais cette fois-ci, la Scuderia n'avait rien à se reprocher quant à la gestion de sa course à Marina Bay, Sergio Pérez (Red Bull) ayant pris les commandes au départ et les ayant conservées jusqu'à la ligne d'arrivée grâce à un meilleur envol et un meilleur rythme.

Si Mattia Binotto n'a pas caché sa déception après une nouvelle course qui n'a pas été conclue sur la plus haute marche du podium, le directeur d'équipe a toutefois affirmé que le Cheval cabré avait fait du bon travail sur le muret des stands.

"Nous sommes déçus du résultat de la course d'aujourd'hui, ça fait un bon moment que nous courons après une victoire et nous sommes passés tout près", a-t-il commenté. "Dans l'ensemble, c'était un week-end difficile à gérer mais la voiture a bien fonctionné sur le sec comme sur le mouillé. [L'équipe] a montré qu'elle avait surmonté les difficultés de Spa et de Zandvoort et nous avons été en mesure de revenir sur la bonne voie en matière de performance, ce qui est de bon augure pour les courses à venir."

L'Italo-Suisse a ajouté : "Je pense que nous avons pris les bonnes décisions. Nous avons été parmi les premiers à chausser des [pneus] slicks à un moment où la piste n'était pas parfaitement sèche, et avec ce choix nous avons poussé Pérez à s'arrêter. En faisant ça, nous avons essayé de changer l'issue de la course."

À plusieurs reprises cette saison, il a été reproché à Ferrari de commettre des erreurs de stratégie impactant les résultats de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Pour le Monégasque, il a notamment été question d'une transition entre piste mouillée et piste sèche mal gérée lors de son Grand Prix à domicile et d'un refus d'arrêt au stand lors d'une période de Safety Car à la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce qui lui a coûté la victoire.

Ainsi, bien qu'il reste mathématiquement en position d'être sacré Champion du monde 2022 malgré son retard important sur le leader, Max Verstappen, Leclerc a invité son écurie à porter son attention sur l'élaboration et l'application des stratégies lors des ultimes courses de la saison, en vue de la prochaine campagne.

"Je veux me servir des dernières courses [de la saison] pour que nous nous améliorions en particulier sur l'exécution de la course, je sens que des progrès ont été faits ce week-end", a-t-il commenté à Singapour. "Nous devons en faire d'autres. C'est un pas dans la bonne direction, je suis heureux sur ce point mais [je suis] bien sûr frustré par cette deuxième place."

Sainz, qui a fini troisième à Marina Bay et permis à Ferrari d'enregistrer une premier double podium depuis le Grand Prix de Miami, au mois de mai, a lui aussi exprimé son désir de parfaire la performance sur le muret des stands en cette fin de saison.

"C'est une bonne nouvelle que la course se soit bien passée des deux côtés [du garage]. Il y a encore des choses que nous devons améliorer, j'en suis convaincu, mais l'équipe progresse énormément", a expliqué l'Espagnol.

"Nous apprenons de chaque situation. Et comme Charles l'a dit, ces [quatre] dernières courses vont être une excellente préparation pour nous afin d'être meilleur à l'avant l'année prochaine. Il est clair que la voiture est bonne, que les pilotes sont bons. Nous devons simplement continuer à améliorer l'exécution [de la course] et saisir les opportunités à chaque fois qu'elles se présentent."