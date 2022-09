Leclerc prédit des qualifs agitées malgré la réduction de l'aspiration

À Monza, les qualifications sont toujours très animées. Compte tenu du nombre de lignes droites sur ce circuit, le phénomène d'aspiration joue un rôle majeur au Grand Prix d'Italie. En qualifications notamment, les pilotes partent à la cueillette aux ailerons arrière, cherchant désespérément un pilote en mesure de leur fournir une aspiration pour gagner en vitesse de pointe.

Néanmoins, ce "jeu de l'aspiration" peut très vite atteindre ses limites. Il y a trois ans, en 2019, la majorité des pilotes ayant pris part à la Q3 ont refusé d'avancer lors de leur dernière tentative chronométrée, afin de ne pas prendre le mauvais rôle et être celui qui offre son aspiration sans en bénéficier en retour. Ainsi, dans leur querelle, ils n'ont pas eu le temps de couper la ligne avant la fin du temps imparti pour débuter leur tour.

Et bien que le nouveau Règlement Technique ait considérablement réduit l'impact de l'aspiration, Charles Leclerc s'attend encore à voir des scènes similaires pour l'édition 2022 du Grand Prix.

"Je pense que pour le jeu des qualifications, ce sera probablement pareil [que les années précédentes], parce que même si [l'aspiration] vaut moins le coup, ça vaut quand même le coup", a commenté Leclerc, interrogé par Motorsport.com. "Les pilotes iront toujours chercher ce dernier petit [gain] en qualifications, donc je pense que ce sera toujours plus compliqué en qualifs qu'en course."

"Je pense qu'avec ces voitures, nous pouvons nous suivre d'un peu plus près dans [les virages] à moyenne et haute vitesse, mais l'aspiration est évidemment moins importante en ligne droite. Cela dit, je pense que cela dépendra énormément de la présence ou non d'un train de voitures bénéficiant du DRS. Dans cette situation, il sera très, très difficile de doubler. Sinon, je pense que ça devrait être assez facile."

Le trafic à la sortie de la voie des stands lors des qualifications de 2021

Carlos Sainz a corroboré les propos de son coéquipier. "Je pense que les aspirations seront toujours un problème à Monza", a-t-il estimé pour Motorsport.com. "Mais je pense que ça fait partie du spectacle, de la nature du circuit, des tactiques en qualifications que l'on voit à Monza. Même si les gens disent que [les qualifications de] 2019 étaient un bazar, je ne suis pas d'accord, je pense que ça fait partie de la course automobile. Il y a simplement eu beaucoup de gens qui se sont loupés et il y en a qui s'en sont sortis, comme moi !"

"Je dirais que ça fait partie des tactiques et des stratégies de Monza, et je pense que le fait d'avoir des qualifications très étranges est en partie ce qui fait sa beauté. Je pense que c'est beau à voir, même si parfois on ne peut pas faire de tour. Je pense que ce sera toujours pareil cette année, parce que les voitures sont toujours très sensibles à l'aspiration et parce qu'on veut être aspiré."