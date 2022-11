Leclerc surpris par le pilotage "très agressif" de Norris au Brésil

Malgré un accident en début de course, Charles Leclerc a pu voir le drapeau à damier au Grand Prix de São Paulo. Le pilote Ferrari s'était retrouvé contre le mur de pneus, en sens inverse, après que Lando Norris avait sous-viré jusqu'au contact, dans une tentative de dépassement à l'extérieur de la McLaren.

Un passage obligatoire par les stands a réduit à néant toute chance de victoire pour le Monégasque, alors que Norris, qui a pu continuer sa route, a écopé de cinq secondes de pénalité ainsi que d'un retrait de deux points sur son permis F1.

Il est rare de voir Norris être reconnu responsable d'un accident et pénalisé en conséquence, la surprise de Leclerc était donc grande. Interrogé par Motorsport.com afin de savoir s'il s'attendait à un tel geste de la part de l'Anglais, Leclerc a simplement répondu : "Non, bien sûr".

Il a ajouté : "Je sais que Lando n'est pas ce genre de gars mais, pour une raison que j'ignore, il était très agressif [dimanche], Carlos [Sainz] également le samedi. Je ne comprends pas vraiment mais c'est comme ça. Au final, je ne m'attendais pas à ce qu'il me laisse passer, il ne l'a pas fait, mais c'était trop. J'imagine qu'il en a payé le prix avec la pénalité. Je pensais avoir laissé de la place, enfin je suis presque sûr d'avoir laissé de la place, donc je pense qu'il a perdu l'arrière et m'a ensuite touché. Donc c'est dommage."

Et les surprises se sont enchaînées pour le Monégasque car celui-ci ne s'attendait pas à pouvoir poursuivre sa course en raison de la force d'impact avec le mur. Cet accident a également eu la conséquence malheureuse de ne pas pouvoir mettre à profit sa stratégie, qui lui avait fait prendre le départ en pneus mediums.

"Je pense que nous avons été assez chanceux, je ne sais pas à quel point la voiture a été endommagée", explique Leclerc. "Ça tournait peut-être un peu sur la droite mais à part ça, ça allait. Après ça, le rythme était vraiment bon dans l'ensemble. Évidemment, nous n'avons jamais vraiment vu [le potentiel] de notre stratégie à cause de l'accident et je crois que Carlos a peut-être eu des problèmes, je ne sais pas. C'est difficile à dire mais je pense que [prendre le départ en mediums] était la bonne chose à faire."

L'intervention du Safety Car à la suite de l'abandon de Norris a permis d'effacer le retard des pilotes Ferrari sur les Mercedes. Carlos Sainz avait 23 secondes de retard sur le leader George Russell et Leclerc 50 secondes avant les derniers arrêts, néanmoins ni l'Espagnol ni le Monégasque n'ont pu se rapprocher des Flèches d'Argent dans les derniers kilomètres.

"Les Mercedes sont extrêmement rapides. Elles étaient très compétitives [dimanche], surtout dans le dernier relais. Je crois que Carlos avait des pneus neufs et [Russell et Hamilton] des pneus un peu plus usés, et ils ont réussi à garder un excellent rythme", a conclu Leclerc.

Propos recueillis par Adam Cooper