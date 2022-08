Le tear-off de Verstappen responsable du problème de frein de Leclerc

Condamné, avec Max Verstappen, à prendre le départ du Grand Prix de Belgique dans le ventre mou du peloton, Charles Leclerc a dû s'y prendre à deux fois pour se hisser dans le top 10. Neuvième au moment de la sortie du Safety Car, le pilote Ferrari a chuté au 17e rang après un arrêt non planifié, au troisième tour.

Leclerc a été dans l'obligation de rejoindre son stand en constatant que de la fumée s'échappait de son pneu avant droit. Et le coupable a été identifié lors de l'arrêt : un tear-off (film de protection de la visière) coincé dans son écope de frein et empêchant le flux d'air de refroidir le disque.

Une fois Leclerc reparti, Ferrari a mené l'enquête pour trouver celui à qui appartenait le tear-off. "J'espère que ce n'est pas le mien, il y avait beaucoup [de tear-offs]", a confié Verstappen à Motorsport.com. "[Les pilotes] retiraient tous des trucs et pour être honnête, c'est tout simplement super malchanceux que ça arrive. On a toujours peur que ça arrive, surtout quand on est dans le peloton parce que, surtout sur une piste comme celle-ci, on les enlève très vite. C'est notre pire cauchemar mais, malheureusement, ça arrive."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, dans les stands

Mais Verstappen est bel et bien le fautif. Les caméras embarquées des deux pilotes ont montré qu'à la suite de l'accident de Lewis Hamilton, qui a projeté des fluides sur la piste en tentant de regagner les stands, de nombreux pilotes ont été contraints de nettoyer leur visière. Devant Leclerc, Verstappen a enlevé sa protection et celle-ci s'est retrouvée sur la route du Monégasque.

"C'était super intense et [il y avait] tellement de terre [sur la piste] aussi. J'ai enlevé un tear-off parce que je ne voyais presque rien, rien qu'à cause du secteur précédent, comme si tout le monde était allé dans l'herbe, dans le gravier, mais on a survécu sans dégâts", a précisé Verstappen au sujet du premier tour.

Forcé de s'arrêter dans les premiers kilomètres et de se mettre sur une stratégie de course décalée, Leclerc a également été pénalisé à cause du tear-off de Verstappen. La surchauffe des freins provoquée par la protection a endommagé les capteurs servant à mesurer la vitesse dans les stands. En conséquence, Ferrari devait composer avec des données moins précises, et le Monégasque a été "flashé" lors de son dernier arrêt, puis pénalisé de cinq secondes.

Propos recueillis par Matt Kew