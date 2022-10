EL2 - Leclerc en tête d'un classement insignifiant

Ce vendredi – ou plutôt samedi, en heure française – c'est une seconde séance d'essais libres un peu particulière qui a eu lieu au Grand Prix des États-Unis, consacrée aux tests de pneus Pirelli en vue de la saison 2023 et prolongée pour atteindre 90 minutes sur le Circuit des Amériques.

C'était le premier roulage du jour pour cinq pilotes : Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi et Kevin Magnussen, qui ont tous fait l'impasse sur les Essais Libres 1. Les quatre premiers avaient cédé leur monoplace à un rookie, comme la réglementation sportive le leur impose au moins une fois dans la saison ; ils ont pu se familiariser avec les gommes 2022 pendant la moitié de la séance, même si Latifi a décidé de se concentrer sur les tests pour l'an prochain. Magnussen, lui, n'a pas eu le choix.

Plutôt durs (les composés tendres seront testés vendredi prochain à Mexico), les prototypes 2023 se sont avérés nettement plus lents lors de ces essais ; ainsi, ce sont Leclerc, Bottas et Ricciardo que l'on retrouve au sommet de la hiérarchie, avec les chronos qu'ils ont signés en début de séance. En l'espace d'un quart d'heure, le Monégasque a tourné en 1'37"614 en pneus tendres avant de signer un 1'36"810 en mediums, battant la référence établie par son coéquipier Carlos Sainz en EL1, alors en tendres. Suivaient Bottas en 1'37"525 et Ricciardo en 1'37"627, tous deux avec les gommes à bandes rouges. Le pilote McLaren a bien rattrapé le temps perdu lors de la première séance, avec 40 tours parcourus.

Derrière, c'est Sainz qui était nettement le plus rapide avec les pneus mystères, toutefois avec près de deux secondes de déficit sur Leclerc : 1'38"763. Le top 10 était complété par Mick Schumacher, Lando Norris, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Pierre Gasly et Sergio Pérez. La dernière séance d'essais libres devrait être nettement plus représentative quant à la hiérarchie à laquelle s'attendre pour le reste du week-end à Austin.

Grand Prix des États-Unis - Essais Libres 2