Leclerc a reconnu ses torts après avoir critiqué la stratégie Ferrari

Charles Leclerc et Ferrari ont arrondi les angles. Passablement agacé par son élimination en Q2 lors des qualifications du Grand Prix du Canada, disputées dans des conditions météo capricieuses, le pilote monégasque s'en était pris à son muret des stands qui avait insisté pour qu'il boucle un tour rapide en pneus intermédiaires avant de chausser les slicks. Il avait lâché au micro de Canal+ son souhait d'être "un petit peu plus écouté à l'avenir".

Les discussions qui ont suivi, et les explications données par les stratèges de Ferrari quant au refus de sa requête, ont finalement fait changer Charles Leclerc d'avis sur sa vision des choses. Il a notamment compris que la décision prise était la bonne et que le choix des pneus n'était pas à l'origine de son élimination en Q2 alors que d'autres pilotes étaient parvenus à intégrer le top 10 avec la même stratégie.

Après la colère froide du pilote, l'apaisement s'est en fait très vite fait sentir en interne selon Frédéric Vasseur. "On a eu une bonne discussion et il a dit : 'OK, j'avais tort'.", révèle le directeur de Ferrari à une sélection de médias, dont Motorsport.com. "Vous savez que j'essaie toujours de protéger mes gars, les pilotes, pour l'équipe. Je peux parfaitement comprendre que lorsqu'ils sortent de la voiture après un mauvais résultat et qu'on leur pose une question sur la stratégie, ils répondent non. Il n'y aura jamais un pilote qui dira : 'C'était super, je me suis fait avoir mais c'était super'. Le plus important, c'est qu'il est parfois préférable de parler avec l'équipe avant. C'est ce que l'on a fait [après les qualifications]. C'était très calme, très constructif et très direct."

Ferrari confirme ainsi que le choix des pneus n'avait pas été le facteur déterminant dans la performance en Q2 de Charles Leclerc. "On avait la même stratégie que 90% des voitures, donc ça vient plutôt du fait que Charles était un peu contrarié par la voiture", appuie Frédéric Vasseur.

"Je pense que c'est normal qu'ils [les pilotes] aient parfois un sentiment différent de celui des gens [sur le muret]", poursuit-il. "On doit se fier à leurs sensations d'une part, mais d'un autre côté, on a une vision globale de ce que les autres font. Quand on est à l'épingle et dans le dernier virage, on ne sait pas ce que les autres font."

"Il doit y avoir une décision commune : parfois on a raison, parfois on a tort, mais il n'y a pas de solution évidente. Ça ne peut pas venir que des pilotes, car s'ils prennent une décision et qu'ils ne voient pas qu'une voiture s'est arrêtée ou quelque chose du genre… Il faut que la décision soit commune. Ce n'est pas toujours facile, et parfois c'est aussi une question de chance. Je pense que la stratégie [en qualifications] était finalement probablement suffisante pour entrer en Q3, car c'était la stratégie de 90% des équipes."

Le dimanche en course, Ferrari s'est distingue par ses bons choix stratégiques, qui ont permis à ses deux pilotes, partis hors du top 10, de terminer aux quatrième et cinquième places.

Propos recueillis par Jonathan Noble