Leclerc, 3e : "Difficile de faire bien mieux"

Finir troisième en partant deuxième, c'est un scénario dont un pilote aurait tendance à se plaindre, mais ce n'est pas le cas de Charles Leclerc ce dimanche au Grand Prix des Pays-Bas.

Le pilote Ferrari était le principal rival de Max Verstappen en début de course mais s'est finalement retrouvé en difficulté face au rythme des Mercedes, ces dernières plus véloces qu'en qualifications et bénéficiant par ailleurs d'une stratégie initialement plus efficace.

Ainsi, à 20 tours du but, Leclerc n'occupait que la quatrième place derrière Verstappen et les Flèches d'Argent. Cependant, il a profité de la dernière neutralisation et du pari peu fructueux de laisser Lewis Hamilton en piste avec des pneus mediums (modérément) usés pour chiper le podium au septuple Champion du monde lorsque ce dernier a dégringolé au quatrième rang.

"À vrai dire, il était difficile de faire bien mieux", estime Leclerc. "Nous avons un peu manqué de chance avec la VSC, mais je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Max était trop rapide aujourd'hui. Après, il y a les Mercedes qui étaient super rapides en pneus durs, nous avons peiné à trouver la sensation avec ces pneus. Nous allons analyser ça."

Plus précisément au sujet de la fin de course : "Lewis était un peu en difficulté, il était en pneus usés et j'avais un peu plus d'adhérence. Nous sommes parvenus à le dépasser, mais il gérait encore très bien ces pneus dans le dernier tour. Ce n'était donc pas si facile, mais en fin de compte, nous avons tenu."

Ce podium permet à Leclerc de récupérer la deuxième place du championnat aux dépens de (et à égalité de points avec) Sergio Pérez, mais il se retrouve à 109 longueurs du leader Max Verstappen. Le suspense est quasi nul, et le Monégasque en est bien conscient. "Comme je l'ai dit à Spa, l'écart est énorme désormais. Nous allons donc prendre les choses course par course, essayer de maximiser notre potentiel, et on verra ce qui est possible", conclut-il.