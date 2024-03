Leclerc : "De mon côté, je suis un peu déçu"

L'abandon de Max Verstappen au début du Grand Prix d'Australie a mis fin à une série de neuf victoires consécutives pour le pilote Red Bull, et Ferrari a su capitaliser sur cette opportunité en plaçant ses deux voitures aux deux premières places. Carlos Sainz a dominé l'épreuve de la tête et des épaules, après avoir été opéré il y a deux semaines à peine, tandis que Charles Leclerc est resté un peu plus dans l'anonymat malgré sa seconde place.

Déjà en perte de vitesse en qualifications, le Monégasque a vu son coéquipier s'échapper dès les premiers tours et, avec le phénomène du graining et la dégradation rapide de ses gommes, n'a jamais été en mesure de le menacer pour la victoire en devant se concentrer davantage sur la course des pilotes McLaren derrière lui.

"Je suis content pour l'écurie. Après, de mon côté, je suis un peu déçu", a-t-il déclaré sur Canal+. "Hier [en qualifications] je n'ai pas fait le job. Dans le deuxième relais aujourd'hui, j'ai eu du mal avec les pneus, j'ai eu du graining tout de suite. Au troisième relais c'était mieux mais ça n'a pas suffi."

"On était sur une stratégie assez différente, je crois que Carlos a fait six ou sept tours de plus sur les mediums, nous on avait dû réagir à une voiture derrière et on a dû s'arrêter un petit peu plus tôt. J'essayais juste de faire gaffe à mes pneus parce que je voyais déjà que l'avant gauche n'était pas dans le meilleur des états et je savais que la course allait être longue après ça. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Dans le troisième relais, j'ai pu attaquer un petit peu plus mais encore une fois, c'était trop tard. Il va falloir que j'analyse ce que je n'ai pas bien fait hier, j'ai déjà quelques réponses. Aujourd'hui le deuxième relais n'était pas fou, donc on va regarder ça et on reviendra plus fort de mon côté."

Leclerc reste tout de même satisfait du résultat d'ensemble, avec la meilleure moisson de points possible pour la Scuderia : "Le plus important, c'est que Ferrari soit au top, on fait premier et deuxième, avec le meilleur tour en course, donc du coup on a vraiment maximisé les points et c'était l'objectif en arrivant ici ce week-end. Après, si je regarde ma propre performance, bien sûr il y a des choses à améliorer, et ça je vais l'analyser avec mes ingénieurs dès que je rentre."

Les 44 points décrochés par Ferrari ce week-end lui permettent de refaire la quasi-totalité de son retard sur Red Bull au championnat constructeurs. L'écart entre les deux équipes n'est plus que de quatre points, alors que le podium de Leclerc conjugué par l'abandon de Verstappen et la mauvaise prestation de Sergio Pérez le placent à la deuxième place du championnat pilotes, à quatre points du Néerlandais.

De quoi donner plus de satisfaction à Leclerc, qui estime toutefois que les nouveaux écarts dans les championnats ne reflètent pas la dynamique en piste. "Il faut qu'on finisse cette saison en se disant qu'on a maximisé toutes les opportunités. Jusqu'à maintenant c'est ce qu'on a fait, et il faut que ça continue comme ça, ça porte ses fruits", a-t-il ajouté.

"C'est bien qu'on soit seulement à quatre points. Bien sûr que je ne pense pas que ça montre la vraie image du début de saison, parce que Max est bien sûr devant, mais encore une fois, les opportunités il faut savoir les prendre, et aujourd'hui on en a pris."