Leclerc vaincu par Pérez : "J'ai tout essayé. Je suis mort !"

Pour la septième fois d'affilée, une pole position de Charles Leclerc n'a pas débouché sur une victoire. Le pilote Ferrari a en effet perdu la tête de la course au profit de Sergio Pérez dès l'extinction des feux et n'est jamais parvenu à reprendre l'avantage.

Tout au long de l'épreuve, Pérez a su gérer son avance sereinement, à l'exception de la dizaine de tours suivant la seconde intervention de la voiture de sécurité. Dans ce laps de temps, Leclerc a attaqué sans relâche mais n'a pas trouvé l'ouverture, et la pénalité de cinq secondes finalement infligée à Pérez n'a pas suffi à changer la donne.

"J'ai tout essayé. Je suis mort !" s'exclame le Monégasque au micro de Canal+. "Ça a vraiment été la course la plus difficile de ma carrière. Je n'ai jamais autant poussé autant de tours d'affilée, surtout dans des conditions qui sont très, très compliquées, sur un circuit en ville où on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vraiment dommage pour le départ, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est comme ça."

"Petit à petit, il a commencé à partir avec les pneus slicks, parce que j'avais poussé pas mal au début, alors je pense que j'ai surchauffé un petit peu les pneus. J'ai continué à pousser jusqu'à être à 5,1 seconde ; quand j'ai su qu'on était à 5,1 seconde, j'ai lâché un petit peu et j'ai juste emmené la voiture jusqu'à la fin, parce que c'était vraiment compliqué dans ces conditions-là."

Les bévues stratégiques de Ferrari ces derniers mois ont été particulièrement médiatisées, mais il n'y a rien eu de tel ce dimanche. "C'est un travail qu'on est en train de faire", indique Leclerc. "De mon côté, j'ai essayé de diminuer les discussions comparé à ce qu'on avait fait l'an passé, et je pense que c'est un pas dans la bonne direction."

"Aujourd'hui, il n'y a pas eu de mauvais choix, je pense qu'on a fait les bons choix. On a donné tout ce qu'on avait, et ce n'était pas suffisant, malheureusement, avec le départ qu'on a eu. Ça reste un dimanche plutôt positif du côté performance – après, c'est sûr, frustrant, parce qu'en partant premier, ce n'est pas top de finir deuxième."

Cette deuxième place de Leclerc lui permet en tout cas de rester dans la course au titre, et il devra perdre moins de huit points sur Max Verstappen à Suzuka afin de maintenir le suspense jusqu'à Austin.