Leclerc doute que Vettel soit déstabilisé par son avenir incertain

Charles Leclerc et Sebastian Vettel ont été associés pour la première fois en 2019, et le jeune Monégasque a fait sensation en devançant son coéquipier quadruple Champion du monde au championnat – avec au passage ses deux premières victoires en Formule 1, en Belgique et surtout en Italie devant les Tifosi.

Leclerc a été récompensé de ses performances par un contrat à long terme qui le lie à la Scuderia jusqu'à fin 2024, tandis que celui de son partenaire va s'achever en fin d'année, mais il doute que cela influence leur rapport de force.

"Je me sens très chanceux d'être dans une position où j'ai un contrat à long terme, et je suis content d'être dans cette position", déclare Leclerc. "Je sais aussi ce que ça fait d'être dans la sienne, vu que ces deux dernières années, je n'avais que des contrats d'un an. Je doute que ça le déstabilise tant que ça, et je m'attends à ce qu'il soit très compétitif dans tous les cas."

Tout comme avec son ancien coéquipier Kimi Räikkönen, Vettel entretient une bonne relation avec Leclerc, qui confirme : "Ça me convient très bien de l'avoir à mes côtés. Mais je respecterais la décision de Ferrari s'ils voulaient changer." Pourtant, entre des consignes d'équipe polémiques et un accrochage coûteux au Grand Prix du Brésil, les deux hommes ont connu plusieurs incidents en 2019. "L'an dernier, il y a eu des moments délicats, mais notre relation est restée la même", insiste Leclerc. "Je trouve ça bien, nous avons tous les deux la maturité nécessaire pour dissocier ce qui se passe en piste et en dehors."

