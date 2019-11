Leclerc assure l'essentiel, Vettel à un souffle de la pole

Au terme d'un samedi plus compliqué que prévu, qui a débuté par une défaillance moteur lors de la dernière séance d'essais libres, Charles Leclerc devra se contenter d'une place en deuxième ligne sur la grille de départ à Austin. Le Monégasque, quatrième des qualifications, n'affiche pourtant qu'un dixième de retard sur le poleman Valtteri Bottas, mais les chronos étaient plus serrés que jamais sur le Circuit des Amériques !

Revenu à un ancien moteur suite à la fuite d'huile détectée plus tôt dans la journée sur sa monoplace, Leclerc mise désormais sur un bon envol dimanche, tout en sachant que les Ferrari pourraient de nouveau se montrer en difficulté sur le plan des longs relais.

"C’était très très serré", constate Leclerc au micro de Canal+. "Après ça n’a pas été un week-end facile de mon côté malheureusement. Mais je pense que c’est quand même positif, on part deuxième et quatrième, on s’attendait peut-être un petit peu à mieux après les essais libres. Mais Mercedes et Red Bull étaient plutôt bien. Il faut prendre un bon départ et garder la tête, ça ne va pas être facile mais c’est le plan. On sait très bien qu’on est un petit peu moins bien en course, mais il faut tout donner au départ."

Ces écarts resserrés, Sebastian Vettel en a fait les frais, échouant à 12 millième seulement de la pole position. "C'était passionnant car nous sommes tous très proches, je pensais en avoir un petit peu plus sous le pied", reconnaît le quadruple Champion du monde, qui n'a pas réussi à améliorer lors de sa deuxième tentative en Q3. "Je pense avoir fait deux tours corrects, il m'a manqué quelques centièmes, il y en a toujours quelque part, mais dans l'ensemble je suis satisfait. J'espère prendre un bon départ et faire une bonne course."