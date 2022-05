Leclerc ne crie pas victoire malgré son meilleur temps

Les premiers essais du Grand Prix de Monaco ont été très encourageants pour Ferrari, et particulièrement pour le local de l'étape, Charles Leclerc. Ce dernier a signé le meilleur temps des deux séances du vendredi ; lors de la seconde, seul son coéquipier Carlos Sainz rivalisait avec 44 millièmes de déficit, les deux Red Bull étant reléguées à quatre dixièmes.

Pourtant, la satisfaction n'était pas totale pour le Monégasque, qui espère des progrès notables en vue des qualifications et de la course. "Ce n'était pas super en EL1, un peu mieux en EL2 mais je pense vraiment que nous devons faire un autre pas en avant pour demain", a commenté Leclerc hier soir, relayé par le site officiel de la Formule 1. "Je suis convaincu que tout le monde a pas mal de marge le vendredi, et pour l'instant c'est un peu l'inconnue pour nous pilotes."

"Mais la voiture a l'air compétitive. Et notre rythme de course a l'air très bon, même s'il y avait pas mal de trafic çà et là. La sensation initiale est donc bonne. Espérons pouvoir faire le pas en avant que nous souhaitons pour demain et faire un beau week-end à partir de là."

Dans quels domaines Leclerc attend-il ces progrès pour le reste du week-end ? "Dans l'ensemble, principalement le pilotage", admet-il. "J'y suis allé pas à pas, et pour l'instant ça se passe bien, mais une fois qu'on atteint la dernière étape, c'est là que les risques deviennent plus élevés, et nous ne le ferons qu'en qualifications demain."

Charles Leclerc (Ferrari)

"C'est très délicat car la piste est très, très bosselée, on monte beaucoup sur les vibreurs par ailleurs, alors tout le monde sent vraiment une grande différence par rapport à la voiture de l'an dernier. Et oui, c'en est encore plus difficile qu'avant. Bref, pour l'instant, nous sommes compétitifs, alors je suis content."

Charles Leclerc a à cœur de mettre un terme à la malédiction qui le touche sur ses terres depuis toujours, avec un total de quatre abandons et un non-départ sur l'ensemble de ses participations en Formule 2 et en F1. Il aura en tout cas fort à faire avec la concurrence de son coéquipier Carlos Sainz, qui était à moins d'un dixième lors des deux séances et compte rebondir après avoir commis plusieurs erreurs depuis le début de la saison.

"Ce qui est important, c'est que nous soyons compétitifs, nous nous sentons très bien pour le défi que cela représente", a déclaré Sainz, qui a marqué des points lors de tous les Grands Prix de Monaco auxquels il a participé, avec un podium l'an passé. "Ces voitures sont beaucoup plus instables, beaucoup plus délicates avec les bosses, avec les vibreurs. Mais l'important est que les autres semblent avoir encore plus de difficultés."

"Bref, c'est un bon défi qui nous attend. Il semble que nous faisions bien fonctionner les pneus, et en même temps nous semblons avoir un bon niveau d'adhérence, ce qui est le plus important ici, n'est-ce pas ? Et il semble que les bosses et les vibreurs représentent un défi pour tout le monde."