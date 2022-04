Victorieux à Melbourne, Leclerc ne se repose pas sur ses lauriers

"Déjà à Bahreïn, on avait le contrôle de la course et c'était bien mais là, honnêtement, on était vraiment très, très rapide." Au micro de Canal+, Charles Leclerc rayonne. Le pilote Ferrari vient juste de remporter le Grand Prix d'Australie de manière écrasante, en signant la pole position, en réalisant le meilleur chrono et en menant tous les tours. Il s'agit tout simplement du premier Grand Chelem du Monégasque en Formule 1.

Avec une Ferrari F1-75 très performante malgré son marsouinage en ligne droite et une parfaite gestion de l'usure des pneus mediums et durs, Leclerc n'a laissé que des miettes à ses adversaires sur le circuit de Melbourne. Mais en dépit de ce succès fracassant, le pilote garde la tête dans le guidon.

"On a bien géré les pneus, on n'a pas eu de graining – on avait un peu peur du graining à l'avant, surtout sur le premier relais, et on l'a super bien géré", poursuit Leclerc. "Et après, la voiture était juste parfaite, quoi. Je suis trop content, encore une fois une première place. Et même si l'on n'est qu'à la troisième course du championnat, ça fait plaisir de voir où on est. Il faut continuer à pousser un max."

La seule frayeur de Leclerc en course a été une pénible relance après la seconde intervention de la voiture de sécurité. Souffrant d'un gros sous-virage au moment d'accélérer, il a vu Max Verstappen s'écarter de la trajectoire pour tenter un dépassement dans la ligne droite, une tentative qui n'a pas abouti. "J'ai eu beaucoup de sous-virage dans le dernier virage et je me suis dit : Waouh, ça va être difficile de rester premier", a-t-il expliqué avant de monter sur le podium pour la seizième fois de sa carrière. "Mais nous avons réussi à le faire et après les deux ou trois premiers virages, j'ai pu retrouver le grip et le rythme."

La voiture de sécurité devant Charles Leclerc

Et le restant de pression qui était sur les épaules du pilote Ferrari s'est envolé lorsqu'un problème moteur a poussé Verstappen à abandonner de nouveau : cela s'était déjà produit le mois dernier à Bahreïn, une course que Leclerc avait remportée.

"Ce n'est pas de cette façon que je veux gagner", affirme néanmoins Leclerc, toujours sur Canal+. "À Bahreïn, je pense qu'on aurait quand même gagné la course [sans l'abandon de Verstappen] mais on n'aurait pas cette avance [au championnat]. Ça montre que ça reste quand même assez proche mais c'est aussi le grand boulot de Ferrari. On a fait vraiment un énorme pas en avant au niveau de la performance par rapport à l'année dernière, surtout du point de vue moteur. C'est surtout grâce aux personnes à Maranello et je ne peux que les remercier."

Avec deux victoires et une deuxième place en trois Grands Prix, Leclerc est solidement installé en tête du championnat. Le pilote Ferrari est parvenu à inscrire 71 points sur un maximum de 78 et compte déjà plus de 30 points d'avance sur son dauphin, qui n'est autre que George Russell. Un début de saison proche de la perfection, mais le Monégasque ne souhaite pas encore penser au titre.

"Évidemment, nous ne sommes qu'à la troisième course [de la saison] donc c'est difficile de penser au championnat", a-t-il indiqué après la course. "Mais, pour être honnête, nous avons une voiture très performante. Une voiture très fiable aussi. Pour le moment, nous avons toujours été au rendez-vous donc j'espère que ça continuera comme ça. Si c'est le cas, alors nous avons probablement des chances pour le championnat, ce qui me fait plaisir après les deux dernières années où l'équipe et moi avons été en difficulté. C'est super d'être de nouveau à cette position."