Hamilton : "J'attends mon heure" chez Mercedes

Loin d’être démotivé malgré une victoire qui le fuit depuis la saison 2021, Lewis Hamilton continue de croire en un avenir de nouveau brillant avec Mercedes. Aujourd’hui au coude-à-coude avec Fernando Alonso pour la troisième place du championnat, le Britannique est aussi en pleine négociation avec son écurie pour prolonger son contrat, mais les détails tardent à se finaliser. Convaincu par la capacité des siens à remonter la pente, il s’investit lui aussi pour poser les unes après les autres les pierres pouvant le ramener vers le succès. Une manière de ne pas si mal vivre cette période de disette, tout en espérant que la méthode portera ses fruits pour la future W15.

"Je ne crois pas que ce soit particulièrement difficile, car il y a toujours des domaines dans lesquels on peut progresser", explique-t-il à son arrivée à Zandvoort, pour le Grand Prix des Pays-Bas. "On affine simplement notre manière de travailler. On essaie constamment d’améliorer nos processus, de faire des ajustements. On améliore notre communication en interne, on s’assure que les chefs de service reçoivent les véritables informations. Et on approfondit certains sujets, que ce soit le marsouinage, les caractéristiques de la voiture, l’équilibre dans les virages, toutes ces choses-là."

"J’ai eu plus de temps que jamais pour me concentrer là-dessus avec l’équipe. Et globalement, je suis encore plus impliqué dans la direction prise par la voiture de l’année prochaine. Et quand je m’en éloignerai, je m’assurerai d’être physiquement et mentalement prêt pour lorsque la voiture le sera. Heureusement, j’ai aussi d’autres choses qui me maintiennent motivé et qui font partie de tout l’écosystème. Comme le film [avec Brad Pitt] par exemple. Alors oui, j’attends mon heure."

Un apprentissage permanent

Lewis Hamilton n'a plus gagné un Grand Prix depuis 2021.

Malgré l’absence de succès à ce stade, dans une saison outrageusement dominée par Red Bull, Mercedes s’est solidement installé à la deuxième place du championnat constructeurs grâce à une certaine régularité et à deux pilotes solides. Dans ce scénario, les Grands Prix qui arrivent doivent permettre de consolider le travail pour la prochaine monoplace conçue à Brackley.

"On en apprend toujours plus sur les caractéristiques, le flux d’air, la manière dont la voiture fonctionne en cas de vent latéral, comment elle se comporte dans les virages à haute, moyenne et basse vitesse, comment il faut travailler avec les pneus ; les réglages avec beaucoup d’aéro ou peu d’aéro", énumère Lewis Hamilton. "On apprend constamment, il y a en permanence des données qui arrivent et sont analysées, et j’en apprends davantage à chaque fois que je monte dans la voiture. On en apprend plus sur la manière dont on peut utiliser le moteur différemment, comment on peut utiliser le carburant.”

“Il y a de fortes chances qu’ils [Red Bull] remportent toutes les courses", admet-t-il. "Mais on espère pouvoir les concurrencer à un moment donné, que ce soit ce week-end ou un autre. Et s’il y a des erreurs, des contretemps, on sera là pour essayer de capitaliser dessus. Il [Max Verstappen] n’en a pas encore fait, l’équipe non plus je crois. Alors oui, ils pourraient tout gagner. J’espère que, plus tard dans l’année, on se rapprochera."

Propos recueillis par Adam Cooper