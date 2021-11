Hamilton : "Le championnat des constructeurs est le plus important"

Le titre mondial de Formule 1 est le rêve de tout pilote, et Lewis Hamilton a l'opportunité d'écrire l'Histoire cette saison puisqu'un nouveau sacre serait son huitième et ferait de lui l'unique détenteur du record face aux sept couronnes de Michael Schumacher. Les projecteurs sont souvent braqués sur le championnat des pilotes tandis que celui des constructeurs reste dans l'ombre, mais Hamilton est bien conscient de l'importance du second, notamment quant à l'attribution des primes de fin d'année.

Si l'Anglais accuse 21 points de retard sur le leader Max Verstappen après les Qualifs Sprint du Grand Prix de São Paulo, l'écart est encore plus serré chez les constructeurs puisque deux unités seulement séparent Mercedes et Red Bull à l'issue de l'épreuve du samedi.

"Pour être vraiment honnête, je ne pense pas à moi", confiait Hamilton à Sky Sports F1 après les qualifications, avant que Mercedes ne grappille un point sur Red Bull lors des Qualifs Sprint. "Je viens de me rendre compte que nous n'avions plus qu'un point d'avance au championnat des constructeurs, et c'est vraiment le plus important. Bien sûr, je veux gagner… Je sais que je veux gagner le championnat des pilotes, évidemment. Mais celui des équipes est si important pour le développement, avec les primes que l'on reçoit, pour toutes les personnes qui travaillent à l'usine. Il ne s'agit pas que d'une personne, il s'agit de tout le monde !"

"Les coéquipiers doivent vraiment travailler ensemble pour assurer que nous triomphions. Remporter au moins l'un des championnats est la clé. Et si nous ne gagnons pas le championnat des pilotes, nous voulons au moins pouvoir réussir pour l'équipe et gagner celui des constructeurs. Je travaille dans ce sens. Mais ça devient dur. Et vous savez, Valtteri [Bottas] n'a pas eu de chance du tout de se faire sortir par la McLaren dans la dernière course [à Mexico, ndlr]. Il en reste quatre, et je garde espoir que nous leur donnions du fil à retordre."

Le pilote Mercedes est en tout cas impressionné par les résultats obtenus par les Flèches d'Argent alors que Red Bull s'est montré dominateur sur de nombreux circuits. "Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point nous nous sommes bien débrouillés vu le rythme qu'ils ont depuis le premier jour", a affirmé Hamilton.

"Il y a eu les difficultés que nous avons eues en essais avant la saison, puis nous avons gagné cette première course de justesse. Et il y a eu quelques courses où je pense qu'ils n'ont pas optimisé les choses et ont probablement commis plus d'erreurs qu'ils ne l'auraient voulu. Je pense que nous avons fait du très bon travail, mais en fin de compte, nous ne sommes pas aussi rapides qu'eux la plupart du temps."