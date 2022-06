Lewis Hamilton fait citoyen d'honneur du Brésil

Lewis Hamilton a été distingué par le Brésil, qui lui a accordé la citoyenneté d'honneur ce jeudi. Ce projet a pris naissance dans les jours qui ont suivi le Grand Prix du Brésil 2021, via le député fédéral André Figueiredo (Parti Démocrate Travailliste). À la suite de sa victoire, remportée au terme d'une double remontée en Qualifs Sprint et en course et d'une lutte âpre avec Max Verstappen, Hamilton s'était saisi d'un drapeau brésilien dans son tour d'honneur et l'avait brandi jusqu'au parc fermé, avant de se draper dedans sur le podium.

Ce geste, en partie pour honorer la mémoire de son idole Ayrton Senna mais également pour rendre hommage à un pays où son accueil est particulièrement bon, a suscité de très vives réactions positives de la part du public présent sur le circuit ce jour-là et a donc lancé un processus qui a abouti hier sur un vote de la chambre basse après un débat symbolique d'une dizaine de minutes ; le Sénat ne sera même pas appelé à voter sur le sujet.

"Ce geste de respect à la mémoire du plus grand pilote brésilien a résonné auprès de chacun de nos citoyens", expliquait le député Figueiredo. "Senna n'était pas seulement un pilote, mais il représentait l'image d'un Brésil qui réussissait, qui gagnait, qui était perçu positivement par le monde." Il a ajouté que le geste d'Hamilton à Interlagos "nous aide à nous rappeler que les couleurs nationales n'ont ni parti ni propriétaire" et que la "célébration des victoires nationales et les hommages aux champions" peuvent contribuer à sauver le drapeau en tant que symbole d'union.

Lewis Hamilton présente le drapeau brésilien au public dans le parc fermé lors du GP du Brésil 2021

Il est à noter que le Nouveau Parti s'est opposé au projet, le député Tiago Mitraud ayant déclaré : "Je salue les accomplissements de Lewis Hamilton... mais ce projet de loi montre clairement que nous ne traitons pas en priorité les problèmes structurels du Brésil." Reste désormais à organiser la remise du titre de citoyen d'honneur au Britannique de 37 ans, à une date qui doit encore être décidée.

Hamilton, qui a par ailleurs été anobli par la Reine en Grande-Bretagne l'an passé, avait indiqué en avril qu'il serait honoré de recevoir un tel honneur de la part du Brésil. Outre son admiration pour Senna, le septuple Champion du monde entretient des liens symboliques forts avec le pays puisqu'il y a glané son premier titre mondial en 2008 et signé trois victoires en 2016, 2018 et donc 2021.

Réagissant à la nouvelle sur Instagram, Hamilton a écrit : "Sans voix. Aujourd'hui, j'ai reçu la citoyenneté d'honneur de l'un de mes endroits préférés au monde. Je n'ai pas vraiment les mots pour le moment. Merci Brésil, je t'aime, j'ai hâte de te revoir."