Lewis Hamilton fait un don à la FIA pour la diversité

Le 16 décembre dernier, Lewis Hamilton n'avait pas le cœur à la fête. Quatre jours après avoir perdu le titre mondial de Formule 1 dans les circonstances polémiques que l'on sait, le septuple Champion du monde avait fait l'impasse sur la cérémonie de remise des prix de la FIA, où la présence des trois pilotes les mieux classés en F1 est pourtant requise.

Hamilton a finalement échappé à toute amende mais a néanmoins apporté une contribution de 50 000 € à la FIA, comme l'a détaillé la fédération dans un communiqué que vous pouvez découvrir ci-dessous.

"Président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem a rencontré hier Sir Lewis Hamilton, septuple Champion du monde de Formule 1 FIA, à l'aube de la manche d'ouverture de la saison 2022, afin de discuter du travail effectué par la FIA et par des acteurs clés du sport automobile pour créer davantage de diversité et d'intégration dans l'industrie du sport automobile."

"Hamilton a partagé certaines de ses expériences et des conclusions du rapport de la Commission Hamilton, rédigé par la Royal Academy of Engineering et publié l'an dernier. L'un des facteurs clés sur lesquels repose l'engagement pour la diversité et l'intégration a été identifié comme étant la mise en œuvre d'initiatives accessibles aux groupes sous-représentés."

"Le président de la FIA a souligné les importantes bases posées par la FIA ces dernières années avec des projets tels que FIA Girls on Track et a salué le dévouement montré par Hamilton dans des projets tels que Mission 44 et Ignite."

"Dans l'esprit de l'engagement à construire un sport plus diversifié à l'avenir, le président de la FIA a apporté tout son soutien à la décision de Hamilton de faire un don de 50 000 € qui sera utilisé pour aider une étudiante ou un étudiant provenant d'un milieu défavorisé à obtenir un diplôme en sport automobile. La FIA et Hamilton vont travailler ensemble avec un panel indépendant tout au long de ce processus."

"Le président de la FIA et Hamilton comptent désormais sur de nouvelles avancées positives dans ce domaine en 2022 et au-delà, la diversité et l'intégration devenant une priorité clé pour la fédération."

"Lors de la réunion, les circonstances qui ont mené à l'absence de Hamilton de la cérémonie de remise des prix de la FIA 2021 ont également fait l'objet d'une discussion. Hamilton a reconnu l'importance de célébrer les succès de l'année avec les vainqueurs parmi les différentes catégories du sport automobile, et le président de la FIA a rappelé à Hamilton son devoir de sportivité, particulièrement compte tenu de son statut en sport automobile."

Le Conseil Mondial du Sport Automobile devrait publier ce vendredi le rapport de la FIA sur les événements du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, ce que Hamilton attend avec impatience.