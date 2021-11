Lewis Hamilton sous enquête à Mexico

Le Grand Prix de Mexico a débuté ce vendredi sur la piste ultra poussiéreuse de l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Dans ces conditions, un certain nombre de pilotes se sont fait piéger, au premier rang desquels Charles Leclerc et Sergio Pérez, qui ont abîmé leur aileron arrière dans des sorties de piste similaires à la sortie du stadium.

Parmi les nombreux pilotes piégés figurait aussi le septuple Champion du monde Lewis Hamilton, qui a lui connu un léger blocage de roue au premier virage dans sa première tentative lancée en pneus tendres. Incapable de ralentir sa Mercedes à temps, il a dû tirer tout droit dans l'herbe qui sert de dégagement entre les virages 1 et 3 avant de revenir sur la piste.

Toutefois, le Britannique l'a fait en restant sur la droite du plot situé au troisième virage. Or, les Notes du directeur de course, Michael Masi, dans leur article 21.1 sont claires : "Tout pilote qui quitte la piste sur le côté gauche entre les virages 1 et 2, ou qui passe à gauche du plot à la corde du virage 2, doit rejoindre la piste en passant à gauche du plot au virage 3."

Dans ces conditions, la direction de course a diligenté une enquête des commissaires sur le cas du Britannique, qui devrait être convoqué entre les deux séances du jour. Selon toute vraisemblance, il pourrait écoper d'une réprimande et ne risque a priori pas de pénalité en temps.

À noter que Kimi Räikkönen fait également l'objet d'une enquête. Le pilote Alfa Romeo est sorti large du premier virage en seconde moitié de séance, mais lui est bien passé à droite du plot à la corde du virage 2. Les commissaires vont se pencher sur son cas malgré tout.