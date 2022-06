Hamilton prie pour être libéré du marsouinage : "Je n'en peux plus"

Le Grand Prix de Monaco a marqué une statistique inhabituelle pour Lewis Hamilton : il a été battu par son coéquipier George Russell pour la sixième fois d'affilée, seul Nico Rosberg a déjà fait mieux face au septuple Champion du monde (sept). Ce dernier continue de se débattre face à une Mercedes W13 qui n'est pas au niveau de la Ferrari et de la Red Bull, et qu'il peine manifestement à apprivoiser.

La Flèche d'Argent souffre notamment d'un marsouinage chronique dont elle semblait s'être débarrassée en partie à Barcelone, mais la situation était à nouveau compliquée en Principauté, sans que l'on sache avec certitude quel était l'impact de ce phénomène aérodynamique et quel était celui des nombreuses bosses de cette piste urbaine.

Quoi qu'il en soit, Hamilton a enchaîné quatre séances qualificatives hors du top 5 pour la première fois depuis 2009, ainsi que six courses sans podium, ce qui est inédit depuis 2013. Qualifié huitième à Monaco, le Britannique a reproduit un scénario qui tend à se répéter ces derniers temps : il a passé une bonne partie de la course coincé derrière une monoplace de milieu de tableau, et a franchi la ligne d'arrivée à la même place.

Et lorsqu'il lui est demandé si la situation de Mercedes le ronge, Hamilton répond : "Oui, mais à quoi bon la laisser me ronger ? C'est comme ça, et je ne peux pas y faire grand-chose. Nous reviendrons à l'usine et redoublerons d'efforts pour la prochaine course." L'Anglais ajoute sans détour : "Je suis extrêmement concentré sur le fait de faire surmonter à cette voiture la merde (sic) dans laquelle nous nous trouvons."

Cependant, afin de réaliser une meilleure performance au Grand Prix d'Azerbaïdjan, Hamilton comptera sur la disparition du marsouinage, manifestement secoué à l'issue de la course monégasque : "Je prie pour que la sensation dans la voiture ne soit pas comme ici. Là, ça n'avait jamais été si mauvais, ne serait-ce qu'avec les bosses. J'ai hâte d'en être débarrassé. Rien que mes dents, ma mâchoire qui bougent en permanence… Je n'en peux plus de ces secousses !"

Propos recueillis par Luke Smith