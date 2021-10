Hamilton n'aurait rien contre une Mercedes argentée

Mercedes a troqué sa livrée argentée traditionnelle pour un design noir lors de la saison 2020 afin d'envoyer un message de tolérance contre le racisme. Cette livrée noire a été conservée pour une deuxième année en 2021, mais l'écurie pourrait revenir à ses Flèches d'Argent l'an prochain.

Ayant effectué un changement similaire pour les six dernières courses de la saison 2019-20 de Formule E à Berlin, Mercedes a déjà adopté sa livrée argentée à nouveau pour la campagne 2020-21 dans le championnat tout électrique.

Lewis Hamilton prône sans relâche davantage de diversité et d'égalité dans le monde du sport automobile et a fondé l'an dernier la Commission Hamilton, qui a pour but d'accroître la représentation des personnes noires dans ce sport au Royaume-Uni, tout en travaillant avec Mercedes sur son programme interne Accelerate 25.

Hamilton a déclaré lors du Grand Prix de Russie qu'il n'avait "pas de sentiment particulier" concernant un possible retour à la livrée argentée : "À l'origine, c'est une Flèche d'Argent. Quand j'ai demandé si nous pouvions rendre la voiture noire l'an dernier, en matière de symbolique, et concernant ce que nous avons l'intention de faire à l'avenir en matière de soutien, je ne m'attendais pas à ce que cela dure particulièrement longtemps – et nous avons continué ça pour une deuxième saison, ce qui est génial."

"Si cela revient [à l'argent], ce sera un beau changement. Cela ne nous démotive pas des changements que nous faisons en interne, alors que nous continuons de véritablement rechercher la diversité, même dans la collaboration avec tous nos partenaires. Même l'autre jour avec UBS, nous avons ces enfants qui sont venus alors que nous nous efforçons d'inspirer la prochaine génération d'ingénieurs provenant tous de milieux différents. Nous avons un bon programme actif, donc [le changement de livrée] ne fait pas de différence."

Mercedes a lancé son programme Accelerate 25 en décembre dernier, avec un plan de cinq ans visant à ce que 25% de ses recrues jusqu'à 2025 proviennent de démographies sous-représentées.

Hamilton et Mercedes ont lancé une œuvre caritative commune baptisée Ignite en juillet dernier, sur la base des recommandations de la Commission Hamilton, afin d'accroître la diversité en sport automobile et dans les domaines de l'ingénierie et des sciences notamment.