Hamilton n'est "pas pressé" de prolonger chez Mercedes

Le marché des transferts demeure incertain pour la saison 2021, mais malgré les rumeurs, la prolongation de Lewis Hamilton chez Mercedes ne semble être qu'une formalité, même si ses projets à long terme joueront un rôle dans les négociations. Le directeur d'équipe Toto Wolff a déjà expliqué ne pas avoir tourmenté son pilote avec ce sujet pendant l'hiver afin de le laisser profiter de ses vacances, et Hamilton confirme qu'il n'y a "pas trop réfléchi" et que le sujet sera abordé en temps voulu.

"Je ne suis pas particulièrement pressé", confie le sextuple Champion du monde, qui entame sa huitième saison chez Mercedes. "Je pense que nous avons les mêmes objectifs ; dans quelques mois, je suis sûr que nous allons en discuter. Je sais que Toto veut le faire, mais tout de suite, la priorité est évidemment de s'assurer d'être préparé pour la saison. Cela s'intensifie, et l'on veut partir du bon pied. Ce n'est donc pas quelque chose dans quoi je m'embourbe à ce stade. Je pense que l'équipe a toujours été très, très claire quant à nos plans, nous nous tenons au courant de notre réflexion. Nous ne perdons pas la tête à imaginer des conversations qui auraient lieu avec d'autres écuries."

Hamilton ne manque pas de rappeler à quel point il est épanoui au sein d'une écurie qui le laisse vivre la vie qu'il souhaite, de sa passion pour la mode à son militantisme pour la cause animale, entre autres.

"J'ai beaucoup de chance dans cette équipe. Les gens parlent toujours de la liberté et du reste comme si c'était une mauvaise chose. Et ce n'est pas tout. Mercedes me permet d'être celui que je veux être plutôt que de me restreindre et de me demander de me comporter d'une certaine manière, de m'exprimer d'une certaine manière ou de m'habiller d'une certaine manière, ce que l'on voit souvent ailleurs, je pense. C'est génial", se délecte celui qui avait dû se couper les cheveux très court pour ses débuts en Formule 1 chez McLaren en 2007.

"Et il y a eu tous ces points d'interrogation sur les diverses choses que je fais. Et tout le monde a vu les résultats que j'ai eus ces dernières années. Continuer à prouver que c'est encourageant m'aide à être plus motivé, m'aide à être un pilote encore meilleur que je ne croyais pouvoir l'être. En allant davantage dans les détails, je vais essayer de comprendre quel est mon plan sur les cinq à dix prochaines années et quel impact auront les décisions prises maintenant sur l'avenir. Cela me permettra de mettre certaines choses en place afin de pouvoir passer à d'autres choses quand je raccrocherai le casque."