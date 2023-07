Hamilton ne s'explique pas la régression soudaine de Mercedes

Les difficultés majeures rencontrées par Lewis Hamilton au volant de la Mercedes W14 lors du Grand Prix d'Autriche sont à la fois une surprise et un mystère. Qualifié cinquième sur la grille de départ, le septuple Champion du monde a connu un dimanche cauchemardesque au volant, ponctué d'une pénalité qui l'a fait chuter à la huitième place finale de l'épreuve disputée sur le Red Bull Ring.

La performance d'ensemble de Mercedes est un sérieux coup d'arrêt après une tendance positive observée lors des dernières courses, en parallèle des nombreuses évolutions apportées à la monoplace. Dimanche à Spielberg, le double podium de Barcelone et celui de Lewis Hamilton à Montréal deux semaines plus tôt paraissaient bien loin…

"Je ne m'attendais pas à ce que l'on soit aussi mauvais aujourd'hui", constate, amer, le pilote britannique. "Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. C'est surprenant, mais les sensations dans la voiture étaient très similaires à celles que j'avais l'an dernier, donc ce n'est pas la plus grande surprise sur ce point. La voiture était vraiment différente par rapport aux deux derniers Grands Prix, où elle était bien meilleure qu'aujourd'hui."

Ces ennuis ont en plus été aggravés par un réglage d'aileron avant qui visait à stabiliser l'arrière de la monoplace, mais qui est finalement allé trop loin. C'est ainsi que Lewis Hamilton explique ses difficultés permanentes à respecter les limites de piste dans le dernier secteur. Sanctionné dès le 17e tour, il a au total écopé de 15 secondes de pénalité sur son temps de course.

"On savait que notre train arrière était vraiment mauvais ici, donc on a enlevé beaucoup d'aileron avant pour essayer de garder l'équilibre sur les longs relais", explique-t-il. "On en a fait beaucoup trop et je bloquais quasiment de partout dans les deux derniers virages. En entrant dans le virage 10, je glissais et je ne pouvais rien faire. On a donc ajouté beaucoup d'aileron avant lors des arrêts au stand et la voiture a commencé à revenir doucement pour être capable de rester sur la piste."

Figurant parmi les nombreux pilotes épinglés pour avoir énormément outrepassé les limites de piste, Lewis Hamilton a par ailleurs appelé à son tour à une évolution du système.

"Je pense qu'ils doivent trouver une nouvelle solution pour ce circuit", insiste-t-il. "Il y a des années, quand il n'y avait pas ce problème de limites de piste, ce circuit était beaucoup plus plaisant. C'est étrange de piloter et de devoir commenter ce que fait la voiture devant, car c'est ce que l'équipe attend de nous. Mais ce n'est ni du sport automobile ni de la course. [Lando Norris] sortait énormément, c'était fou. Dès qu'il m'a doublé, il est sorti au moins dix fois, comme Pérez."