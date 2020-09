La sanction contre Lewis Hamilton expliquée point par point

Lire aussi : Hamilton déplore des règles qui changent pour maintenir le suspense

Comment est définie la zone réservée aux simulations de départ ?

"L'endroit réservé aux simulations de départ est très spécifique au circuit, et détaillé dans les notes avant le Grand Prix", rappelle Michael Masi. "Sur tous les autres Grands Prix, Lewis et tous les autres pilotes se sont conformés aux exigences quant à l'endroit pour faire des simulations de départ, en accord avec les instructions du directeur de course. […] En général, nous ne peignons pas vraiment d'emplacement, nous spécifions juste l'endroit. C'est un élément qui dépend vraiment du circuit. Je pense qu'aujourd'hui [dimanche], c'était une simple erreur [de Mercedes et Hamilton]."

La manœuvre de Lewis Hamilton était-elle dangereuse ?

Michael Masi ne répond pas directement à cette question, mais laisse entendre qu'il pouvait y avoir un danger puisque c'est la raison principale pour laquelle la FIA détermine une zone précise avant chaque Grand Prix. "La raison pour laquelle nous déterminons où doivent se faire les simulations de départ est liée à la sécurité de tous les pilotes", insiste-t-il. "Tout le monde est donc conscient de ce qui se passe. Nous déterminons cet endroit pour une raison délibérée."

La formulation des notes de la direction de course était-elle ambiguë ?

Pour ce qui concerne le circuit de Sotchi, les notes de la direction de course parlent d'une zone située à droite à la sortie des stands. Mercedes admet avoir cru s'en tirer avec une réprimande en jouant sur l'ambiguïté de la formulation, mais Michael Masi ne voit pas les choses de cette façon : "Il y a probablement eu un malentendu entre l'équipe et le pilote de la voiture numéro 44. Car naturellement, Valtteri [Bottas] et tous les autres pilotes ont utilisé l'endroit exact pour les simulations de départ, qui était situé à droite immédiatement après la ligne de sortie des stands."

Est-ce un précédent de sanctionner en course une infraction commise avant le départ ?

"Non, pas du tout", coupe Michael Masi. "Je pense qu'il faut tout examiner, et du point de vue des commissaires, pour avoir rapidement échangé avec eux, réaliser cette simulation de départ dans cette zone constituait un avantage sportif. Ils ont donc estimé que la pénalité appropriée était une sanction sportive."

Les commissaires pouvaient-ils infliger la pénalité de leur choix ?

Les commissaires ont infligé deux pénalités de cinq secondes sans y être contraints par un quelconque texte réglementaire. Dans ce cas de figure, ils étaient libres de déterminer la sanction en la choisissant parmi l'arsenal de pénalités mis à leur disposition. "L'éventail des pénalités est large, et les commissaires ont évidemment la possibilité d'infliger n'importe laquelle des sanctions prévues par le Règlement Sportif et par le Code Sportif International", explique Michael Masi. "C'est pour cela qu'il y a des commissaires, et c'est à eux de déterminer quelles sont les pénalités les plus appropriées en fonction des circonstances."

Pourquoi les commissaires ont-ils retiré les deux points de pénalités ?

Dans un premier temps, les commissaires ont accompagné leur sanction d'un point de pénalité sur la licence de Lewis Hamilton pour chaque infraction. Dimanche soir, ils ont finalement retiré ces deux points après avoir acquis la certitude que l'équipe était également responsable de la situation.

"Après la course, les pilotes ont entendu l'équipe et le pilote de la voiture numéro 44", révèle Michael Masi. "Lewis et Mercedes ont parlé avec les commissaires. C'était en fait une instruction donnée à Lewis, selon laquelle il pouvait réaliser ces simulations de départ. Sur cette base, les commissaires ont retiré les points de pénalité pour les deux décisions, car ils ont estimé que ce n'était pas approprié. Ils ont donc infligé une amende de 25 000 €. C'est lui qui pilotait la voiture. Cependant, un facteur contribuant vient du fait que l'équipe lui a dit de le faire. Ils ont donc trouvé logique de revoir leur décision."